Taiwanul va fi unul dintre subiectele sensibile ale întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Washington. Potrivit unor surse citate de Reuters, liderul chinez este așteptat să-i ceară președintelui american oprirea vânzărilor de arme către Taiwan, invocând declarația comună americano-chineză din 1982. Beijingul ar vrea inclusiv suspendarea unor livrări deja comandate, în timp ce oficiali americani și membri ai Congresului susțin menținerea sprijinului pentru Taipei.

Beijingul intenționează să își susțină poziția prin referire la declarația comună americano-chineză din 1982, în care Statele Unite afirmau că vor reduce treptat vânzările de arme către Taiwan și că nu urmăresc o politică de vânzări de armament pe termen lung către Taipei.

Potrivit surselor, Xi ar putea aborda acest subiect chiar în timpul unei vizite la Arhivele Naționale ale SUA, programată pentru vineri.

China consideră în mod constant problema Taiwanului drept una dintre cele mai sensibile chestiuni din relația sa cu Statele Unite și a cerut în repetate rânduri Washingtonului să înceteze furnizarea de armament către insulă.

Beijingul invocă declarația comună din 1982

Trei persoane familiarizate cu discuțiile dintre Statele Unite și China, purtate înaintea vizitei lui Xi la Washington, au declarat că Beijingul este așteptat să aducă în discuție propria interpretare a celui de-al treilea dintre cele trei comunicate comune americano-chineze, semnat în 1982.

În document, Statele Unite au declarat că nu urmăresc o politică pe termen lung de vânzări de arme către Taiwan și că intenționează să reducă treptat aceste vânzări.

Liderii celor mai puternice două țări din lume, care au adoptat programe economice naționaliste, implementează politici ce, până la urmă, vor slăbi economic țările lor. Foto: Profimedia Images

Beijingul folosește în mod repetat acest document ca argument împotriva continuării livrărilor americane de armament către Taipei.

Există însă și un element important în poziția Washingtonului. Într-o notă care a însoțit comunicatul din 1982, președintele american de atunci, Ronald Reagan, a precizat că disponibilitatea Statelor Unite de a reduce vânzările de arme este legată de menținerea de către China a angajamentului privind soluționarea pașnică a divergențelor cu Taiwanul.

Astfel, interpretările celor două părți asupra documentului diferă. Conform „Celor șase asigurări” privind Taiwanul, emise tot în 1982 și declasificate abia în 2020, Statele Unite nu au stabilit o dată pentru încheierea vânzărilor de arme către Taiwan și nici nu au acceptat să consulte în prealabil Beijingul în privința unor astfel de tranzacții.

China cere inclusiv oprirea unor livrări deja comandate

Sursele citate de Reuters afirmă că Beijingul nu ar urma să se limiteze la solicitarea de a opri viitoarele vânzări de arme.

China ar fi cerut, de asemenea, ca Statele Unite să suspende livrarea unor arme care au fost deja comandate de Taiwan.

Una dintre surse a declarat că Xi ar putea susține în fața lui Trump că Taiwanul este „provocatorul” și principala sursă de instabilitate în relația dintre Washington și Beijing și că Taipeiul este cel care modifică status quo-ul.

Mulți experți și oficiali din China cred că războiul din Iran va accelera declinul Americii și că liderul chinez Xi Jinping a luat o decizie bună atunci când a ales să se concentreze pe probleme de securitate, în loc să rămână axat pe creșterea economică. Foto: Profimedia Images

Potrivit acelorași surse, China ar putea oferi, în schimb, sprijin pentru exercitarea unor presiuni asupra Iranului în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Ministerul chinez de Externe nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta aceste informații.

Ziarul oficial chinez People’s Daily a avertizat însă marți că gestionarea necorespunzătoare a problemei Taiwanului ar putea împinge relațiile dintre China și Statele Unite „spre o situație foarte periculoasă”.

Washingtonul are propriile obligații față de Taiwan

Statele Unite nu au relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, însă legislația americană obligă Washingtonul să pună la dispoziția insulei mijloacele necesare pentru a-și menține capacitatea de autoapărare.

În același timp, politica oficială americană este cea a „unei singure Chine”. Washingtonul nu recunoaște oficial Taiwanul ca stat independent și nu adoptă o poziție oficială privind suveranitatea insulei, recunoscând poziția Beijingului potrivit căreia Taiwanul face parte din China, fără a susține însă această revendicare.

Donald Trump și Xi Jinping. REUTERS/Kevin Lamarque

Taiwanul, guvernat democratic, respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului. În ultimii cinci ani, China și-a intensificat activitățile militare în jurul Taiwanului. Armata chineză desfășoară operațiuni în apropierea insulei aproape zilnic, iar Beijingul a organizat inclusiv exerciții militare de amploare în care au fost efectuate teste reale cu rachete.

Reuters relatează că aceste activități au contribuit la creșterea tensiunilor din Strâmtoarea Taiwan și la accentuarea preocupărilor privind securitatea regională.

Trump are în așteptare un nou pachet de arme

Un oficial al Casei Albe a declarat că Donald Trump a spus că va lua într-un timp relativ scurt o decizie în privința unui nou pachet de vânzări de arme destinat Taiwanului.

În primul său mandat, Trump a aprobat mai multe vânzări de armament către Taiwan decât orice alt președinte american, potrivit oficialului citat de Reuters.

În al doilea mandat, Trump a autorizat în primul său an mai multe astfel de vânzări decât în cei patru ani ai administrației Joe Biden, a mai spus oficialul.

China îl numeşte „şobolan” pe preşedintele taiwanez Lai Ching-te, care şi-a început vizita în Eswatini. Foto: Profimedia

În decembrie, administrația Trump a aprobat un pachet de arme pentru Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari, prezentat drept cel mai mare de acest tip. Un al doilea pachet, estimat la aproximativ 14 miliarde de dolari, este însă în așteptare de mai multe luni.

După summitul din mai, desfășurat la Beijing, Trump a declarat că menține în așteptare acest al doilea pachet și l-a descris drept o „monedă de schimb foarte bună în negocieri”.

Xi Jinping și Donald Trump se vor întâlni la Washington pe 24 septembrie, în cadrul celei de-a doua întâlniri dintre cei doi lideri din acest an. Xi va efectua o vizită în Statele Unite în perioada 23-25 septembrie.

Oficialii americani își reafirmă sprijinul pentru Taiwan

Înaintea summitului, mai mulți politicieni republicani americani și-au exprimat public sprijinul pentru Taiwan.

Senatorul Pete Ricketts, președintele republican al subcomisiei pentru Asia de Est din cadrul Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a declarat săptămâna trecută, în timpul unui eveniment organizat de Institutul Hudson, că Trump ar trebui să adopte o poziție fermă în privința Taiwanului și să transmită că politica americană față de insulă nu s-a schimbat.

„Trebuie să continuăm să le reamintim că nu li se va permite să cucerească Taiwanul prin forță. Că nu ne schimbăm poziția în această privință. Vom continua să sprijinim Taiwanul”, a afirmat el.

Exerciții militare taiwaneze. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

La rândul său, John Moolenaar, președintele republican al Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților pentru China, i-a transmis vineri o scrisoare lui Trump.

Referindu-se la Taiwan și la aliații Statelor Unite din Asia, Moolenaar a afirmat că obiecțiile Beijingului față de vânzările americane de arme și față de cooperarea în domeniul securității ar trebui „respinse fără ezitare”.

Și administrația americană a reafirmat recent angajamentele de securitate față de Taiwan, Japonia și Coreea de Sud, într-un context regional marcat de tensiuni cu China.

Taipeiul urmărește discuțiile dintre Washington și Beijing

Ministerul de Externe al Taiwanului a transmis că urmărește în continuare cu atenție evoluțiile legate de contactele la nivel înalt dintre Statele Unite și China.

Autoritățile de la Taipei au precizat că mențin, în același timp, o „comunicare solidă” cu Washingtonul.

Problema Taiwanului este una dintre temele importante ale summitului Trump-Xi, alături de relațiile comerciale, accesul la minerale critice, inteligența artificială și situația din Orientul Mijlociu.

Xi urmează să ajungă miercuri la Washington, iar discuțiile oficiale cu Donald Trump sunt programate pentru joi. Vizita la Arhivele Naționale ale SUA este prevăzută pentru vineri.

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Înaintea întâlnirii, Matt Pottinger, care a fost consilier adjunct pentru securitate națională în prima administrație Trump, a declarat sâmbătă, la un forum de apărare organizat la Taipei, că nu se așteaptă la nimic „substanțial” în privința Taiwanului în cadrul discuțiilor din această săptămână.

„Aș paria că Xi Jinping îi va ține o prelegere pe larg președintelui Trump despre Taiwan, așa cum a făcut-o la ultimele întâlniri și așa cum a procedat și cu alți președinți”, a spus Pottinger.

Astfel, problema vânzărilor de arme către Taiwan se anunță una dintre temele sensibile ale întâlnirii de la Washington, într-un moment în care Beijingul își reafirmă opoziția față de sprijinul militar american pentru Taipei, iar oficialii americani își mențin public pozițiile privind securitatea Taiwanului.

Editor : C.A.