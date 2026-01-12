Live TV

Suedia cumpără drone pentru mai multe tipuri de misiuni: „Ameninţării Rusiei i se adaugă imprevizibilitatea sporită a SUA”

Data publicării:
drona in zbor
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Suedia urmează să investească aproximativ patru miliarde de coroane (374 de milioane de euro) în vederea achiziţionării unor drone destinate forţelor armate suedeze, anunţă luni ministrul Apărării Pal Jonson, care cere ca Europa să-şi asume o „responsabilitate mai mare” faţă de sine însăşi şi faţă de Ucraina, relatează AFP.

Această investiţie include atât drone de recunoaştere, de război electronic, cât şi drone kamikaze și muniția aferentă, a precizat ministrul suedez al Apărării.

Această anvelopă „cuprinde de asemenea drone maritime de deminare şi de supraveghere maritimă”, a adăugat Pal Jonson.

Aceste sisteme urmează să fie livrate „în doi ani”, a anunţat el, potrivit AFP, citată de News.ro.

Suedia urmează, de asemenea, să aloce 1,3 miliarde de coroane (aproximativ 121,5 milioane de euro) pentru a-şi consolida „capacităţile spaţiale cu aproximativ zece sateliţi militari care să ne consolideze eficienţa sistemelor fără pilot şi rachetelor de croazieră”.

Duminică, Suedia a anunţat că investeşte 15 miliarde de coroane (aproximativ 1,4 miliarde de euro) în apărarea aeriană terestră.

În noiembrie, ea anunţa că achiziţionească rachete sol-aer de tip IRIS-T pentru a se apăra de rachete, drone şi avioane de luptă.

Pal Jonson a făcut aceste declaraţii la un Forum anual al apărării.

El a deplâns faptul că situaţia securităţii s-a deteriorat şi mai mult faţă de anul precedent.

„Ameninţării tot mai mari a Rusiei i se adaugă imprevizibilitatea sporită a Statelor Unite. O concluzie se impune: Europa trebuie să-şi asume o responsabilitate mai mare faţă de propria securitate şi a Ucrainei”, a constatat Pal Jonson.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maduro
1
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
2
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Rep. Jeff Landry
4
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
Oana Gheorghiu:
5
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
VP JD Vance Joins the White House Press Briefing
Anunțul Casei Albe despre opțiunile lui Trump legate de Iran. „Bombardamentele, una dintre numeroasele variante”
Mobile Phone Connected To 5G Network
Ucraina testează primul proiect-pilot cu tehnologie 5G „în condiții urbane reale” la Liov
Serghei Șoigu
Moscova condamnă „încercarea forțelor externe de a se amesteca în afacerile interne ale Iranului”. Khamenei vorbește de „mercenari”
zelenski la birou
Fază decisivă în negocierile Ucraina-SUA privind garanțiile de securitate. Zelenski: „Rusia trebuie să ofere un răspuns”
„Cimitirul elicopterelor”. Foto X
„Cimitirul elicopterelor”. Noi imagini din satelit dezvăluie numărul aparatelor de zbor scoase din uz de la începutul războiului
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
„Va fi sfârşitul NATO.” UE trebuie să ajute Danemarca dacă SUA vor...
radu miruta
Radu Miruță anunță creșterea vârstei de pensionare pentru angajații...
bulgaria, leva
Val de scumpiri fără precedent în Bulgaria, după trecerea la moneda...
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și...
Ultimele știri
Radu Miruţă: România plăteşte astăzi doar dobânzi la împrumuturi, echivalentul a aproape 3% din PIB. Unde o să ajungem în ritmul ăsta?
Radu Marinescu ia în calcul un proces în care să-și „apere dreptul la reputație”, după acuzațiile de plagiat
Accident grav în județul Suceava: Au fost implicate un autoturism, un microbuz și un TIR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu, prima reacție publică după declarațiile făcute de fiul său, Mario: „Îmi exprim profunda...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Bombă în Pro TV. Măruță e OUT după 18 ani. Prima reacție a prezentatorului
Adevărul
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără...
Playtech
Care este diferența de preț pe factură dacă ridici temperatura în casă de la 19°C la 23°C în ianuarie 2026
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele protestului anunțat de George Simion. Politolog: „Este lumea cealaltă, paralelă cu a...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...