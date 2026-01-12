Suedia cumpără drone pentru mai multe tipuri de misiuni: „Ameninţării Rusiei i se adaugă imprevizibilitatea sporită a SUA”

Suedia urmează să investească aproximativ patru miliarde de coroane (374 de milioane de euro) în vederea achiziţionării unor drone destinate forţelor armate suedeze, anunţă luni ministrul Apărării Pal Jonson, care cere ca Europa să-şi asume o „responsabilitate mai mare” faţă de sine însăşi şi faţă de Ucraina, relatează AFP.

Această investiţie include atât drone de recunoaştere, de război electronic, cât şi drone kamikaze și muniția aferentă, a precizat ministrul suedez al Apărării.

Această anvelopă „cuprinde de asemenea drone maritime de deminare şi de supraveghere maritimă”, a adăugat Pal Jonson.

Aceste sisteme urmează să fie livrate „în doi ani”, a anunţat el, potrivit AFP, citată de News.ro.

Suedia urmează, de asemenea, să aloce 1,3 miliarde de coroane (aproximativ 121,5 milioane de euro) pentru a-şi consolida „capacităţile spaţiale cu aproximativ zece sateliţi militari care să ne consolideze eficienţa sistemelor fără pilot şi rachetelor de croazieră”.

Duminică, Suedia a anunţat că investeşte 15 miliarde de coroane (aproximativ 1,4 miliarde de euro) în apărarea aeriană terestră.

În noiembrie, ea anunţa că achiziţionească rachete sol-aer de tip IRIS-T pentru a se apăra de rachete, drone şi avioane de luptă.

Pal Jonson a făcut aceste declaraţii la un Forum anual al apărării.

El a deplâns faptul că situaţia securităţii s-a deteriorat şi mai mult faţă de anul precedent.

„Ameninţării tot mai mari a Rusiei i se adaugă imprevizibilitatea sporită a Statelor Unite. O concluzie se impune: Europa trebuie să-şi asume o responsabilitate mai mare faţă de propria securitate şi a Ucrainei”, a constatat Pal Jonson.

Editor : Liviu Cojan