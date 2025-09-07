„Suntem pregătiți să sporim presiunea asupra Rusiei”, declară Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru NBC News că SUA sunt pregătite să colaboreze cu aliații europeni în vederea adoptării de noi sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc, cu scopul de a slăbi economia Moscovei și de a intensifica presiunea asupra Rusiei pentru a ajunge la un acord de încetare a focului în Ucraina, scrie Kyiv Independent.

„Suntem pregătiți să sporim presiunea asupra Rusiei, dar avem nevoie ca partenerii noștri europeni să ne urmeze”, a declarat Bessent. „Ne aflăm acum într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană și cât timp poate rezista economia rusă”.

Bessent a susținut că extinderea sancțiunilor ar putea intensifica presiunea și l-ar putea forța pe președintele rus Vladimir Putin să înceapă mai repede negocierile pentru încetarea focului.

Declarațiile lui Bessent vin în urma recentei decizii a administrației Trump de a impune tarife de 50% asupra Indiei pentru achizițiile continue de petrol din Rusia.

Cel mai intens atac al Rusiei în Ucraina

Comentariile au venit la câteva ore după ce Rusia a lansat un atac record asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane și incendiind o clădire guvernamentală din Kiev.

Vicepreşedintele american JD Vance a avut vineri o convorbire „foarte productivă” cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat Scott Bessent, care a vorbit şi el cu şefa Executivului european.

„Vorbim despre ceea ce UE şi SUA pot face împreună. Şi suntem pregătiți să facem să crească presiunea asupra Rusiei”, a declarat ministrul duminică pentru NBC. „Dar avem nevoie ca partenerii noştri europeni să ne urmeze”, a adăugat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că a te purta cu mănuși cu președinte rus Vladimir Putin „nu are sens”, după ce Moscova a lansat cel mai mare atac cu drone împotriva Ucrainei.

După atac, prim-ministrul polonez Donald Tusk a îndemnat SUA și Europa să ia măsuri mai ferme împotriva Rusiei.

„Atacul rus asupra clădirilor guvernamentale din Kiev demonstrează încă o dată că amânarea continuă a unei reacții puternice împotriva lui Putin și încercările de a-l calma nu au sens”, a scris el pe X.

„SUA și Europa trebuie să forțeze împreună Rusia să accepte un armistițiu imediat. Avem toate instrumentele necesare”, a adăugat el.

„Kremlinul își bate joc de democrație”

Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei Europene, a transmis, pe rețeaua X, reacția sa la atacurile atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică.

“Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, care au vizat atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe civile.

Din nou, Kremlinul își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare”, a declarat Ursula von der Leyen într-o pe rețeaua X.

Șefa Comisiei Europene a subliniat că „Europa susține și va continua să susțină pe deplin Ucraina. Întărim forțele armate ale Ucrainei, construim garanții de securitate durabile și înăsprim sancțiunile pentru a crește presiunea asupra Rusiei. Uciderile trebuie să înceteze”.

De asemenea, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a condamnat „versiunea păcii lui Putin”, care constă, potrivit lui, în „a vorbi despre pace în timp ce bombardamentele se intensifică și sunt atacate clădiri guvernamentale și locuințe” civile.

„Trebuie să ne menținem cursul: să întărim apărarea Ucrainei și să creștem presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, în coordonare strânsă cu aliații și partenerii noștri”, a adăugat el.

De asemenea, ministrul de Externe al Belgiei, Maxime Prevot, a condamnat și el atacurile și a lansat un apel să se răspundă la escaladarea Rusiei „cu fermitate din partea Europei”, pentru că „numai presiunea și unitatea pot apropia sfârșitul acestui război”.

Editor : Marina Constantinoiu