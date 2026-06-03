În cadrul celor mai recente atacuri împotriva Ucrainei, Rusia a lovit orașele cu zeci de rachete balistice, știind foarte bine că aceasta este una dintre puținele arme la care Ucraina rămâne vulnerabilă. În ceea ce privește dronele - aici Kievul a dobândit competențe atât în domeniul defensiv, cât și în cel ofensiv, arată, într-o analiză, Euronews.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, la începutul anului 2022, principalul avantaj militar al Moscovei a fost amploarea sa: o forță permanentă numeroasă, rezerve extinse și moștenirea unui sistem militar din era sovietică care a făcut-o mult timp una dintre cele mai mari armate din lume.

Cu toate acestea, după mai bine de patru ani de război al Moscovei, acest avantaj a fost din ce în ce mai contestat.

Forțele ucrainene au demonstrat că numărul mare de soldați nu mai garantează succesul pe câmpul de luptă, tehnologia dronelor contribuind la compensarea în mare măsură a ponderea demografică a Rusiei și la remodelarea dinamicii războiului modern, nu doar în Ucraina.

Revoluția dronelor din Ucraina

Ceea ce a început în 2022 ca un efort disperat al soldaților și voluntarilor ucraineni de a adapta „dronele de nuntă” civile în scopuri militare a culminat cu o premieră istorică, când o poziție inamică a fost cucerită folosind exclusiv sisteme robotizate, forțând soldații ruși să se predea.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în aprilie că, în primele trei luni ale anului 2026, sistemele robotice terestre au efectuat peste 22.000 de misiuni pe linia frontului din Ucraina.

Cu alte cuvinte, s-au salvat vieți de peste 22.000 de ori atunci când un robot a intrat în zonele cele mai periculoase în locul unui soldat. Este vorba despre tehnologia de vârf care protejează cea mai mare valoare - viața umană, a declarat Zelenski.

Potrivit oficialilor de la Kiev, Rusia pierde acum aproximativ 30.000-35.000 de militari - uciși și răniți grav - în fiecare lună. Mai precis, „până la 90% din pierderile rusești sunt cauzate de dronele ucrainene”, a spus președintele Ucrainei.

Ce tipuri de drone folosește Kievul?

Diferența esențială constă într-o campanie ucraineană de lovituri la distanță medie, din ce în ce mai eficientă, desfășurată la distanțe cuprinse între 20 și 200 km de linia frontului. Zelenski a recunoscut la începutul lunii mai:

Numărul loviturilor la distanță medie a crescut semnificativ. În prezent, există de două ori mai multe lovituri la distanțe de peste 20 de kilometri comparativ cu luna martie și de patru ori mai multe comparativ cu luna februarie. Și vor fi și mai multe. Acesta este un domeniu prioritar.

Forțele de la Kiev vizează în mod specific depozitele de muniție și combustibil, precum și posturile de comandă rusești. În acest fel, Ucraina forțează forțele de la Moscova să se îndepărteze de linia frontului, punând presiune pe logistica rusă deja solicitată și complicând comanda și controlul.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a declarat că această strategie de „blocare logistică” are ca scop „creșterea presiunii asupra armatei ruse în spatele frontului și împiedicarea inamicului să desfășoare operațiuni ofensive susținute”.

Împreună cu atacurile ucrainene de lungă distanță asupra infrastructurii petroliere a Rusiei, Kievul provoacă o criză a combustibilului cu consecințe militare de anvergură.

Atacuri de lungă distanță

Kievul și-a intensificat semnificativ strategia de lovituri adânci pe teritoriul Rusiei, vizând în principal infrastructura petrolieră a Moscovei și reducând capacitatea Kremlinului de a profita de creșterea prețurilor la petrol în urma războiului din Iran.

Pe 17 mai, Ucraina a atacat regiunea Moscovei din Rusia, vizând unități de producție militară și infrastructura petrolieră.

„De data aceasta, capacitățile ucrainene de lungă distanță au ajuns în regiunea Moscovei. Le spunem clar rușilor: statul lor trebuie să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski, comentând raidul.

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Țintele se aflau la mai mult de 500 km de granița Ucrainei și au depășit concentrațiile dense de apărare aeriană rusă din jurul Moscovei, potrivit președintelui ucrainean.

„Teritoriul situat la 1.500-2.000 km în interiorul Rusiei nu mai este o «zonă de retragere pașnică»”, a declarat comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, Robert „Magyar” Brovdi.

Potrivit lui Zelenski, Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit 15 rafinării de petrol rusești între ianuarie și mai, contribuind la o criză crescândă a combustibilului în Rusia.

„Până în luna mai, aproape 40% din capacitatea primară de rafinare a petrolului din Rusia a fost scoasă din funcțiune”, a declarat luni președintele Ucrainei.

Interceptorii Ucrainei

La scurt timp după ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, Moscova a început să se bazeze în mare măsură pe dronele de tip Shahed proiectate de Iran.

Lansate în valuri și atacând ținte civile și de infrastructură cu sute, aceste atacuri cu sens unic ale UAV-urilor - fabricate acum în Rusia la prețuri mici pe baza planurilor Teheranului - au rămas o amenințare majoră pentru Ucraina și s-au transformat rapid în arma preferată a Moscovei.

Pe măsură ce războiul total al Rusiei a intrat în al cincilea an, rata de interceptare a dronelor din Ucraina se situează la aproximativ 90%, potrivit Kievului.

Din 2022, Ucraina a dezvoltat un sistem complex și multistratificat de apărare aeriană împotriva dronelor rusești, care include grupuri mobile de foc, folosind adesea camionete echipate cu mitraliere grele, diverse sisteme de război electronic și interceptori dezvoltați la nivel național de Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, începând cu 7 ianuarie, unitățile Forțelor Armate primesc acum peste 1.500 de drone specializate de interceptare anti-Shahed pe zi.

Utilizarea lor pe scară largă ajută la conservarea rachetelor sol-aer de mare valoare, care sunt costisitoare și disponibile în cantități limitate în cazul Ucrainei.

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Cu prețuri cuprinse între 1.000 și 4.000 de euro, aceste interceptori sunt mult mai ieftine decât dronele Shahed, care pot costa între 25.000 și 50.000 de euro, ceea ce le face cele mai căutate drone din Ucraina în prezent.

De la începutul războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie, Kievul a semnat patru „acorduri privind dronele” cu statele din Golf.

Diferența de preț este izbitoare în comparație cu sistemele scumpe, dar sofisticate, de apărare aeriană Patriot utilizate împotriva atacurilor cu drone ale Iranului din regiune, unde lansarea unei singure rachete costă aproximativ 3,5 milioane de euro.

Volodimir Zelenski a declarat că, începând din mai 2026, aproape 20 de țări sunt interesate de un acord similar, iar Kievul pregătește, de asemenea, „un acord important privind dronele cu UE”.

Având în vedere recentele incursiuni cu drone ale Moscovei în statele baltice și în România, unde o dronă rusă a lovit o clădire rezidențială săptămâna trecută, interesul pentru interceptorii ucraineni este și mai mare.

Următorul capitol?

Cu o rată de interceptare a dronelor de aproximativ 90% și a rachetelor de croazieră de până la 80%, există o lacună evidentă în apărarea aeriană a Ucrainei: un sistem antibalistic.

Până în prezent, racheta Patriot, fabricată în SUA, rămâne singura armă eficientă pentru doborârea rachetelor balistice rusești. Având în vedere politica Washingtonului față de Ucraina și războiul său din Iran, rachetele Patriot sunt insuficiente.

Moscova știe acest lucru foarte bine și atacă Ucraina cu zeci de rachete balistice în doar câteva ore.

„60–65 de rachete antibalistice pe lună, comparativ cu provocările actuale, nu înseamnă nimic”, a declarat Zelenski duminică.

Într-un atac nocturn de marți, Rusia a lansat 33 de rachete balistice asupra Ucrainei.

Volodimir Zelenski i-a cerut recent președintelui american Donald Trump o licență pentru a produce rachete de interceptare Patriot. Răspunzând la o întrebare dacă a primit un răspuns, președintele ucrainean a spus că speră să primească unul.

„Europa are nevoie de propria apărare antibalistică, astfel încât acest război să poată fi în sfârșit încheiat”, a spus Zelenski după ce cel puțin 20 de persoane au fost ucise și peste 100 rănite într-unul dintre cele mai mari atacuri ale Moscovei.

Editor : C.A.