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Cum ar vota elvețienii planul de limitare a populației la 10 milioane. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

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oameni pe strada
Conform propunerii, populaţia rezidentă permanentă nu trebuie să depăşească 10 milioane de cetăţeni înainte de 2050. Sursa foto: Profimedia Images

Cetățenii elvețieni sunt mai degrabă înclinați să respingă o propunere de referendum care ar limita populația țării la 10 milioane de locuitori, potrivit unui sondaj de opinie publicat miercuri, relatează Reuters

Îngrijorările legate de creșterea rapidă a populației Elveției, care a ajuns la 9,1 milioane de locuitori anul trecut, față de 7,3 milioane în 2002, precum și impactul asupra infrastructurii publice, au alimentat sprijinul pentru această inițiativă.

Propunerea, care va fi supusă votului pe 14 iunie, prevede ca populația rezidentă permanentă să nu depășească 10 milioane până în 2050 și ca Elveția să renunțe la acordul de liberă circulație cu Uniunea Europeană.

Aproximativ 52% dintre cei 19.400 de respondenți chestionați între 19 și 27 mai se opun inițiativei, în timp ce 45% o susțin, potrivit sondajului realizat de institutul GFS Berna pentru radiodifuzorul public SRG. Restul sunt indeciși.

Un sondaj anterior, realizat la sfârșitul lunii aprilie, arăta o împărțire aproape egală a opiniei publice, cu 47% pentru și 47% împotrivă.

Guvernul elvețian se opune inițiativei lansate de Partidul Popular Elvețian (SVP), de orientare de dreapta, argumentând că aceasta ar afecta cooperarea cu Uniunea Europeană, principalul partener comercial al țării, și ar putea avea efecte negative asupra economiei.

Susținătorii propunerii invocă preocupări legate de infrastructură, în special locuințele, transportul, școlile și spitalele, despre care spun că sunt suprasolicitate din cauza creșterii puternice a imigrației.

La rândul lor, criticii avertizează că o astfel de limită legală privind imigrația ar încălca relația cu Uniunea Europeană, iar alții susțin că Elveția are nevoie de forță de muncă străină calificată.

Editor : C.S.

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