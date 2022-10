Taiwanul nu dă înapoi și spune că nu va renunța la suveranitatea sa în fața Chinei

Taiwanul nu va renunţa la suveranitatea sa şi nici nu va face concesii în ceea ce priveşte libertatea şi democraţia, iar poporul său se opune în mod clar ideii Beijingului de a aplica pentru Taiwan principiul „o ţară, două sisteme”, a declarat duminică biroul prezidenţial al insulei autoguvernate, transmite Reuters.

Declaraţia a fost făcută la scurt timp după ce preşedintele chinez Xi Jinping a declarat, într-un discurs rostit la deschiderea Congresului Partidului Comunist de la Beijing, că depinde de poporul chinez să rezolve problema Taiwanului şi China nu va renunţa niciodată la utilizarea forţei în cazul Taiwanului.

„Vom lucra cu cea mai mare sinceritate şi efort pentru reunificarea paşnică (a Taiwanului), dar nu vom renunţa niciodată la folosirea forţei şi ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile necesare. Rezolvarea problemei Taiwanului este treaba poporului chinez însuşi şi (trebuie) să fie rezolvată doar de poporul chinez. Reunificarea ţării trebuie să fie şi va fi realizată", a declarat preşedintele Chinei, condamnând orice "separatism şi interferenţă" străină în această chestiune.

Menţinerea păcii şi a stabilităţii în strâmtoarea Taiwan şi în regiune este responsabilitatea comună a ambelor părţi, iar o întâlnire pe câmpul de luptă nu este o opţiune, a afirmat biroul prezidenţial din Taiwan într-un comunicat, conform Agerpres.

La Beijing are loc al 20-lea congres al Partidului Comunist Chinez (PCC). Evenimentul organizat o dată la cinci ani are de data aceasta un punct de interes în plus: preşedintele Xi Jinping urmează să devină cel mai puternic lider al Chinei după Mao Zedong, apreciază Reuters.

