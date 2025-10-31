Live TV

Tatăl lui Elon Musk dorește să obțină pașaportul rusesc: „Ar fi o mare onoare pentru mine”

Data publicării:
"Forum of the Future 2050" at the Lomonosov cluster site.
Errol Musk, în fosta vizită la Moscova, spunea că ar dori să învețe de la Putin cum e să fi „un bun lider”. Foto: Profimedia Images

Errol Musk, tatăl miliardarului american Elon Musk, a declarat într-un interviu acordat agenției TASS că ar dori să primească un pașaport rus.

„Desigur, de ce nu. Bună întrebare. Sunt surprins, nu mă așteptam la o astfel de întrebare. Da. De ce nu? Ar fi o mare onoare pentru mine”, a răspuns el la întrebarea corespunzătoare.

Errol Musk a vizitat Moscova și Kazan, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității IT și jurnaliști.

