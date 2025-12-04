Fiica ilegitimă a lui Vladimir Putin a fost apostrofată de mai mulți ucraineni, pe o stradă din Paris. Un jurnalist ucrainean este cel care a confruntat-o pe fiica secretă a dictatorului.

„Acum trei săptămână, tatăl tău mi-a ucis fratele. Cum e? Îți place să trăiești în Europa, această Europă urâtă și blestemată? Această Europă gay, așa cum îi ziceți voi în Rusia...”, i-a strigat un jurnalist ucrainean Elizavetei Krivonogih.

Elizaveta Krivonogih a fost luată la rost de oamenii care i-au reproșat traiul liniștit în capitala Franței, în timp ce tatăl său ucide zilnic ucraineni. Tânăra a încercat să fugă și nu a răspuns acuzațiilor.

Născută în 2003 în Sankt Petersburg, ea a plecat din Rusia în februarie 2022, adică luna în care Putin a ordonat invazia din Ucraina. Este absolventă de arte și conduce două galerii de artă în Paris.

În 2020, o platformă de investigații a identificat-o drept fiica ilegitimă a lui Putin. Mama ei este o femeie de afaceri care deține acțiuni la o bancă aflată pe lista de sancțiuni a Marii Britanii.

Editor : A.P.