Live TV

Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie, a anunţat primarul Romei

Data actualizării: Data publicării:
fontana di trevi profimedia
Fontana di Trevi, Roma. Foto: Profimedia

Turiştii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri, informează AFP.

Doar rezidenţii capitalei italiene vor beneficia în continuare de gratuitate. Monumentul, care atrage în fiecare zi un număr impresionant de turişti, va putea fi admirat în mod gratuit doar de la distanţă, iar accesul în apropiere va fi rezervat doar deţinătorilor de bilete, a precizat primarul într-o conferinţă de presă.

„Începând cu 1 februarie, vom introduce bilet plătit la şase obiective” din capitala Italiei, printre care şi Fontana di Trevi, a declarat el. Intrarea la alte cinci obiective va costa cinci euro.

Acest monument baroc construit pe faţada unui palat este unul dintre locurile cele mai populare din Roma, devenit celebru graţie filmului lui Federico Fellini „La Dolce Vita”, în care Anita Ekberg îl invită pe Marcello Mastroianni să i se alăture în bazinul fântânii. Obiectivul este primul pe lista numeroşilor turişti care vizitează „Oraşul etern”.

Formularea unei dorinţe şi aruncarea unei monede în apa fântânii e o tradiţie atât de înrădăcinată, încât autorităţile strâng mii de euro în fiecare săptămână, pe care îi oferă apoi asociaţiei Caritas. În perioada 1 ianuarie - 8 decembrie, circa nouă milioane de turişti au vizitat zona din imediata apropiere a fântânii, adică în medie 30.000 de persoane în fiecare zi, a precizat Gualtieri.

Primăria anunţase cu o ocazie anterioară că doreşte să reglementeze accesul la fântână din cauza unui aflux prea mare de persoane în această zonă, vizată de hoţii de buzunare, notează AFP, citată de Agerpres.

Primăria estimează că biletul de intrare la Fontana di Trevi ar putea aduce 6,5 milioane de euro anual, a afirmat edilul.

Nu este pentru prima dată când autorităţile italiene introduc tarife pentru vizitarea unor monumente. Panteonul, o biserică instalată într-un fost templu roman, a început să perceapă o taxă de intrare vizitatorilor în 2023, iar Veneţia a introdus anul trecut o taxă de intrare turistică în perioadele foarte aglomerate. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
2
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
proteste slovacia avertizori integritate
3
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
4
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
graniceri rusi - estonia
5
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bucuresti, casa poporului
Primăria Capitalei vrea să introducă o taxă specială pentru turiștii care vin în București
Ministerul Afacerilor Externe.
Aplicație pentru turiștii români, lansată de Ministerul de Externe
oameni se bat pe strada in italia
Crimă în plină stradă, în Italia: un moldovean de 32 de ani a înjunghiat un localnic. Scena șocantă a fost surpinsă de camere
mae inquam octav ganea
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
G7 Leaders Summit - Day 3
Giorgia Meloni renunţă la planul de a vinde cadourile oficiale primite în timpul mandatului: casa de licitaţii aleasă e anchetată penal
Recomandările redacţiei
O persoană arată banii din portofel.
Scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari...
PRAHOVA - ILUSTRATIE - BARAJUL PALTINU - 01 DEC 2025
Apele Române anunță lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila...
autostrada in constructie
Șeful CNAIR: Înainte de Crăciun vom avea încă 50 de kilometri de...
soldați pe front în ucraina
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile...
Ultimele știri
Graba reînarmării provoacă reacții negative în Germania de Est. „Rusia nu este inamicul nostru”
Colonelul Talpan, juristul clubului Steaua, cere FIFA şi UEFA să excludă din competiţii naţionala României și echipele româneşti
SUA: Scenele Nașterii Domnului din biserici, transformate în mesaje de protest împotriva deportărilor administrației Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Țara în care David Popovici se simte acasă. Spune că n-ar pleca niciodată în altă parte
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dinamo încearcă un transfer tare pentru 2026: fundaș central de la AC Milan! Exclusiv
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
La 27 de ani, a spus totul: ”A trebuit să-mi acopăr zonele cu chelie”
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...