Fontana di Trevi, Roma. Foto: Profimedia

Roma ia măsuri radicale pentru prevenirea accidentelor rutiere. Începând de joi, în centrul istoric al Romei, limita de viteză va fi redusă la doar 30 km/h. Șoferii care depășesc acest prag riscă amenzi usturatoare, anunță Digi24. Orașul Bologna, din nordul Italiei, a înregistrat o scădere cu 13% a accidentelor rutiere, după ce a impus aceeași măsură, în 2024.

Roma este cea mai recentă capitală europeană care reduce drastic limitele de viteză, obligând italienii, cunoscuți pentru stilul lor de conducere periculos, să încetinească pentru a reduce accidentele și poluarea.

Noua limită de 30 km/h în centrul istoric al Orașului Etern intră în vigoare joi, reducând aproape la jumătate limita anterioară de 50 km/h pe străzile aglomerate de rezidenți, turiști și mașini.

„Aceste drumuri reflectă un oraș construit pentru mașini care nu mai există”, a declarat Eugenio Patane, șeful transporturilor din Roma, pentru cotidianul Corriere della Sera.

„Vitezele mai mici salvează vieți”, a adăugat el, citând date care sugerează că viteza excesivă joacă un rol în 7,5% din accidentele rutiere din oraș.

Orașul Bologna, din nordul Italiei, a înregistrat o scădere cu 13% a accidentelor rutiere și cu aproximativ 50% a numărului de decese în anul care a urmat după ce a devenit primul mare centru din țară care a impus o limită de viteză de 30 km/h, în ianuarie 2024.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a intensificat instalarea camerelor de supraveghere a vitezei și a îndemnat locuitorii să reducă dependența de mașinile personale de la alegerea sa în 2021, pe fondul preocupărilor crescânde legate de siguranță și emisii.

Curtea Supremă a Italiei a decis în noiembrie că persoanele care locuiesc pe centura aglomerată a orașului au dreptul la o despăgubire de 10.000 de euro pentru expunerea la zgomot excesiv și poluare cu particule fine.

„Revoluția tăcută” a lui Leon. Cum remodelează primul papă american Vaticanul. „Are zâmbetul cuiva care ascultă și este sincer”

