Toți pasagerii avionului Southwest Airlines au făcut o greșeală care îi putea costa viața

Deși la începutul fiecărui zbor echipajul de la bord face instructajul pasagerilor privind măsurile de securitate în caz de urgență, puțini sunt cei care sunt atenți la indicații. Iar acest lucru îi poate costa viața. Au dovedit-o pasagerii avionului Southwest Airlines, al cărui motor a explodat în timpul zborului. În incident, o femeie și-a pierdut viața, iar alți șapte pasageri au fost răniți.

Tijele desprinse din motor au găurit fuzelajul avionului și au spart un hublou, cauzând depresurizarea cabinei, la aproximativ 20 de minute de la decolare. Imaginile filmate la bordul aeronavei arată că măștile de oxigen au fost eliberate automat, însă un detaliu surprins în filmări arată un lucru cât se poate de grav: niciunul dintre pasageri nu respiră corect prin măștile cu oxigen.

În mod normal, masca ar trebui fixată astfel încât să acopere gura și nasul pasagerului, iar acesta să respire apoi normal. Însă toți pasagerii Southwest Airlines și-au pus masca de oxigen doar în jurul gurii.

„OAMENI: ascultați-vă însoțitorii de zbor. Aproape toți pasagerii din această imagine poartă greșit masca de oxigen. Puneți jos telefoanele, încetați cu selfieurile și ascultați! Acoperiți-vă atât gura, cât și nasul”, a atras atenția pe Twitter Bobby Laurie, un fost însoțitor de zbor.

PEOPLE: Listen to your flight attendants! ALMOST EVERYONE in this photo from @SouthwestAir #SWA1380 today is wearing their mask WRONG. Put down the phone, stop with the selfies.. and LISTEN. **Cover your NOSE & MOUTH. #crewlife #psa #listen #travel #news #wn1380 pic.twitter.com/4b14lZulGm