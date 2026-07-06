Luni, mulțimi de iranieni au mărșăluit pe străzile din Teheran în cadrul unui cortegiu funerar dedicat liderului asasinat, ayatollahul Ali Khamenei, aceasta fiind cea mai importantă zi dintr-o săptămână marcată de ceremonii funerare masive, care demonstrează puterea liderilor clerici rămași la putere. Imaginile filmate cu drona, difuzate la televiziunea de stat, au arătat zeci de mii de oameni înghesuiți pe un bulevard din centrul Teheranului. În aceeași zi, președintele american Donald Trump a susținut că Statele Unite fie vor ajunge la un acord cu Iranul, fie „vor duce treaba la bun sfârșit”, reînnoindu-și amenințarea cu o acțiune militară, relatează Reuters.

Sicriele liderului ucis și ale celor patru membri ai familiei sale au fost transportate cu un camion mare pe străzi, în timp ce furtunurile de incendiu pulverizau apă pentru a-i răcori pe participanți. În timp ce treceau pe sub un pod, participanții la procesiunea funerară au aruncat cu pietre într-un panou publicitar atârnat deasupra, pe care apărea președintele SUA, Donald Trump, cu un glonț îndreptat spre capul său.

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„Statele Unite l-au ucis pe tatăl nostru”, scria pe afiș. „Nu vă vom lăsa să plecați!”.

În timp ce manifestanții dădeau foc steagurilor americane și britanice, femeile îmbrăcate în chadoruri negre (n.red - o mantie tradițională în formă de semicerc, care acoperă întregul corp, purtată de femei ca parte a codului vestimentar islamic din Iran) țineau ridicate pancarte roșii pe care scria în engleză, cu litere negre, „KILL TRUMP/ „UCIDEȚI-L PE TRUMP”.

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Alții țineau în mâini afișe cu chipurile lui Trump, ale vicepreședintelui JD Vance, ale secretarului apărării Pete Hegseth sau ale prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, fiecare dintre aceștia fiind reprezentat în reticulul unui vizor de armă, alături de cuvintele „Va curge sânge”.

Mulțimile mai numeroase fluturau steaguri iraniene și pancarte roșii cu un slogan care făcea apel la „răzbunătorii lui Khamenei”, preluând o expresie care se află în centrul islamului șiit încă de când nepotul profetului Mahomed a fost ucis în luptă în secolul al VII-lea.

Referindu-se la atacul americano-israelian din 28 februarie, în urma căruia a murit Khamenei, Misiunea Iranului la ONU a declarat că autorii acestuia „au semănat în inima națiunii iraniene semințele urii și răzbunării, care într-o zi îi vor apuca de guler”.

Într-o postare pe X, aceasta a adăugat că evenimentul a demonstrat legătura „solidă” dintre iranieni și stat, afirmând că această „realitate a societății iraniene” reflectă echilibrul de putere din țară.

Tot luni, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite fie vor ajunge la un acord cu Iranul, fie „vor duce treaba la bun sfârșit”, reînnoindu-și amenințarea cu o acțiune militară.

„Ori vom ajunge la un acord, ori vom duce treaba la bun sfârșit. Bine. Și nu va fi greu să ducem treaba la bun sfârșit. Aș prefera să ajungem la un acord, pentru că nu vreau să afectez 91 de milioane de oameni”, le-a spus liderul american reporterilor în Biroul Oval. „Le putem distruge podurile într-o oră, le putem întrerupe alimentarea cu energie... Acum nu mai au bani. Nu le-am dat niciun ban”, a mai spus acesta, conform Reuters.

Duminică, cei trei fii ai liderului asasinat s-au rugat lângă sicriul acestuia într-o imensă sală de rugăciune din Teheran. Însă Mojtaba Khamenei, fiul care i-a succedat în funcția de lider suprem al Iranului, nu a fost prezent. Se crede că a fost desfigurat de rănile suferite în atacul în care și-a pierdut viața tatăl său. Noul lider suprem al Iranului nu a mai apărut în public de la începutul războiului, pe 28 februarie, când Israelul și Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra țării.

Ceremoniile funerare au debutat vineri, cu expunerea sicrielor lui Khamenei, a uneia dintre fiicele sale și a copilului acesteia, în vârstă de 14 luni, a unuia dintre ginerii săi și a soției lui Mojtaba, pentru ca oficialii iranieni și demnitarii străini să-și ia rămas bun. Alte ceremonii de amploare au avut loc în aer liber sâmbătă și duminică, înaintea imensului cortegiu funerar de luni.

Un elicopter care transporta sicriul lui Khamenei a aterizat ulterior în orașul Qom, centru al seminarului șiit din Iran, potrivit unui clip publicat de mass-media de stat, înaintea procesiunilor funerare care urmează să aibă loc acolo.

Autoritățile afirmă că trupul neînsuflețit va fi transportat și în două orașe-sanctuar șiite din Irakul vecin, pentru a fi supus unor ritualuri suplimentare, înainte de a se întoarce în Iran pentru a fi înmormântat într-un complex medieval de sanctuare din Mashhad.

Războiul s-a încheiat cu un acord preliminar de pace încheiat luna trecută, care a permis conducerii clericale a Iranului să rămână la putere și să-și revendice victoria, beneficiind de o influență sporită datorită controlului exercitat asupra aprovizionării globale cu energie prin Strâmtoarea Ormuz.

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Editor : A.M.G.