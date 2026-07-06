Live TV

Video Apeluri la răzbunare la funeraliile lui Ali Khamenei: iranienii au aruncat cu pietre într-un panou cu Trump. Amenințarea liderului SUA

Data publicării:
trump iran
Mulțimi de iranieni au mărșăluit pe străzile din Teheran. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Luni, mulțimi de iranieni au mărșăluit pe străzile din Teheran în cadrul unui cortegiu funerar dedicat liderului asasinat, ayatollahul Ali Khamenei, aceasta fiind cea mai importantă zi dintr-o săptămână marcată de ceremonii funerare masive, care demonstrează puterea liderilor clerici rămași la putere. Imaginile filmate cu drona, difuzate la televiziunea de stat, au arătat zeci de mii de oameni înghesuiți pe un bulevard din centrul Teheranului. În aceeași zi, președintele american Donald Trump a susținut că Statele Unite fie vor ajunge la un acord cu Iranul, fie „vor duce treaba la bun sfârșit”, reînnoindu-și amenințarea cu o acțiune militară, relatează Reuters.

Sicriele liderului ucis și ale celor patru membri ai familiei sale au fost transportate cu un camion mare pe străzi, în timp ce furtunurile de incendiu pulverizau apă pentru a-i răcori pe participanți. În timp ce treceau pe sub un pod, participanții la procesiunea funerară au aruncat cu pietre într-un panou publicitar atârnat deasupra, pe care apărea președintele SUA, Donald Trump, cu un glonț îndreptat spre capul său.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Statele Unite l-au ucis pe tatăl nostru”, scria pe afiș. „Nu vă vom lăsa să plecați!”.

În timp ce manifestanții dădeau foc steagurilor americane și britanice, femeile îmbrăcate în chadoruri negre (n.red - o mantie tradițională în formă de semicerc, care acoperă întregul corp, purtată de femei ca parte a codului vestimentar islamic din Iran) țineau ridicate pancarte roșii pe care scria în engleză, cu litere negre, „KILL TRUMP/ „UCIDEȚI-L PE TRUMP”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Alții țineau în mâini afișe cu chipurile lui Trump, ale vicepreședintelui JD Vance, ale secretarului apărării Pete Hegseth sau ale prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, fiecare dintre aceștia fiind reprezentat în reticulul unui vizor de armă, alături de cuvintele „Va curge sânge”.

Mulțimile mai numeroase fluturau steaguri iraniene și pancarte roșii cu un slogan care făcea apel la „răzbunătorii lui Khamenei”, preluând o expresie care se află în centrul islamului șiit încă de când nepotul profetului Mahomed a fost ucis în luptă în secolul al VII-lea.

Referindu-se la atacul americano-israelian din 28 februarie, în urma căruia a murit Khamenei, Misiunea Iranului la ONU a declarat că autorii acestuia „au semănat în inima națiunii iraniene semințele urii și răzbunării, care într-o zi îi vor apuca de guler”.

Într-o postare pe X, aceasta a adăugat că evenimentul a demonstrat legătura „solidă” dintre iranieni și stat, afirmând că această „realitate a societății iraniene” reflectă echilibrul de putere din țară.

Tot luni, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite fie vor ajunge la un acord cu Iranul, fie „vor duce treaba la bun sfârșit”, reînnoindu-și amenințarea cu o acțiune militară. 

„Ori vom ajunge la un acord, ori vom duce treaba la bun sfârșit. Bine. Și nu va fi greu să ducem treaba la bun sfârșit. Aș prefera să ajungem la un acord, pentru că nu vreau să afectez 91 de milioane de oameni”, le-a spus liderul american reporterilor în Biroul Oval. „Le putem distruge podurile într-o oră, le putem întrerupe alimentarea cu energie... Acum nu mai au bani. Nu le-am dat niciun ban”, a mai spus acesta, conform Reuters.

Duminică, cei trei fii ai liderului asasinat s-au rugat lângă sicriul acestuia într-o imensă sală de rugăciune din Teheran. Însă Mojtaba Khamenei, fiul care i-a succedat în funcția de lider suprem al Iranului, nu a fost prezent. Se crede că a fost desfigurat de rănile suferite în atacul în care și-a pierdut viața tatăl său. Noul lider suprem al Iranului nu a mai apărut în public de la începutul războiului, pe 28 februarie, când Israelul și Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra țării.

Ceremoniile funerare au debutat vineri, cu expunerea sicrielor lui Khamenei, a uneia dintre fiicele sale și a copilului acesteia, în vârstă de 14 luni, a unuia dintre ginerii săi și a soției lui Mojtaba, pentru ca oficialii iranieni și demnitarii străini să-și ia rămas bun. Alte ceremonii de amploare au avut loc în aer liber sâmbătă și duminică, înaintea imensului cortegiu funerar de luni.

Un elicopter care transporta sicriul lui Khamenei a aterizat ulterior în orașul Qom, centru al seminarului șiit din Iran, potrivit unui clip publicat de mass-media de stat, înaintea procesiunilor funerare care urmează să aibă loc acolo.

Autoritățile afirmă că trupul neînsuflețit va fi transportat și în două orașe-sanctuar șiite din Irakul vecin, pentru a fi supus unor ritualuri suplimentare, înainte de a se întoarce în Iran pentru a fi înmormântat într-un complex medieval de sanctuare din Mashhad.

Războiul s-a încheiat cu un acord preliminar de pace încheiat luna trecută, care a permis conducerii clericale a Iranului să rămână la putere și să-și revendice victoria, beneficiind de o influență sporită datorită controlului exercitat asupra aprovizionării globale cu energie prin Strâmtoarea Ormuz.

Citește și: 

Funeraliile lui Ali Khamenei: „De ce nu l-am ucide pe criminalul imamului nostru? Ar fi o rușine să nu o facem”

Regimul de la Teheran a supraviețuit războiului și este acum mai experimentat și mai nemilos: „Ne confruntăm cu un Iran nou”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
traian basescu inquam octav ganea
2
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
avion in zbor
3
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
4
Rezultate la Bacalaureat 2026: Mai sunt foarte puține lucrări de corectat. Anunțul...
nicusor dan
5
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a ”săltat” un român din centrul Bucureștiului: ”M-a băgat într-o dubă și mi-a zis să semnez”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gianni infantino
CM 2026: Ce susține Infantino că i-ar fi spus lui Trump, după ce acesta i-a cerut anularea cartonașului roșu acordat lui Balogun
zelenski trump
Ce vor vorbi Volodimir Zelenski și Donald Trump în timpul întâlnirii de la summitul NATO. Oficial ucrainean: „Războiul se schimbă”
NATO summit in Ankara, Turkey - 06 Jul 2026
NATO, în fața unei încercări cruciale pentru credibilitatea sa. Cele cinci întrebări importante cu care se confruntă liderii Alianței
trump infantino profimedia
CM 2026. Trump confirmă că a cerut FIFA anularea suspendării lui Balogun: Înțeleg sportul, penalizezi pentru un meci care nu s-a jucat?
logoul uefa
CM2026. Indignare la UEFA: Ridicarea interdicției pentru cartonaș roșu „a depășit o limită”
Recomandările redacţiei
azile pasca
Mărturia unui bărbat care a locuit în casele lui Pașca: A fost și...
BUCURESTI - CCR - SEDINTA VALIDARE - MANDAT PRESEDINTE - NICUSOR
De ce spune Sorin Grindeanu că Nicușor Dan a fost mai echilibrat...
grindeanu
Grindeanu, despre varianta unui „guvern de armistițiu”: „Am spus «da»...
explozii in ucraina
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a...
Ultimele știri
Trafic rutier oprit pe DN76. Un autotren care transporta un buldoexcavator a lovit limitatorul de înălţime de la un pasaj
Ministrul Educației anunță încheierea corectării lucrărilor de la Bac. Ce spune despre rata de promovare a examenului
Primul președinte occidental care vizitează Siria postbelică: „Să deschidem împreună un nou capitol de stabilitate și pace”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, ca o zeiță greacă într-o rochie albă și decupată, la ședința foto pentru „Odiseea”. Detaliile care...
Cancan
Orașul din România în care șoferii sunt amendați cu 5.000 de lei dacă își lasă mașinile murdare pe domeniul...
Fanatik.ro
Eddy Gnahore, direct în Top 3 salarii la FCSB! Câți bani îi dă lunar Gigi Becali și cine îl devansează...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
După ce a marcat Haaland două goluri și a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială, Mitică Dragomir vine cu cea...
Adevărul
Țara din Europa la fel de frumoasă ca Grecia, dar pe care turiștii încă o ocolesc. Natura, cel mai mare atu...
Playtech
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Denis Alibec, ”prins în ofsaid” în club de soția gravidă: ”Nu-mi face faze d-astea”. Ce a urmat
Pro FM
„Oamenii erau furioși din cauza diferenței de vârstă”. Olivia Wilde rupe tăcerea despre relația cu Harry...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kate Hudson, siluetă de top model la 47 de ani, într-un costum de baie minuscul. Actrița profită la maximum...
Adevarul
Scandalul concedierilor de la Oracle România ajunge la Comisia Europeană. BNS acuză gigantul că tratează...
Newsweek
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Penelope Cruz, nevoită să zâmbească după cea mai mare tragedie din viața ei. Ce s-a întâmplat în timpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...