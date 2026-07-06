Digi24 a reușit să vorbească cu unul dintre beneficiarii care a stat în casele lui Viorel Pașca. Este unul dintre cei 400 de oameni care locuiau în azilul ilegal. A ajuns la spitalul din Oradea, unde a fost operat. Acum autoritățile îi caută un loc unde să își ducă viața mai departe. În interviul acordat în exclusivitate jurnalistului Bogdan Băcilă, acesta spune ca a fost și bine, a fost și rău, dar că nu s-ar mai întoarce acolo. Digi24 își propune să vorbească cu cât mai mulți oameni care au fost în casele lui Viorel Pașca - despre condițiile de acolo, dar și despre modul în care au fost tratați.

Francisc Gecsi, nevăzător, fost rezident în casele lui Viorel Pașca: A fost și bine, și rău.

Reporter: Ce a fost bine, ce a fost rău?

Francisc Gecsi: A fost cu mancare din când în când. O dată a fost bine cu mâncarea, o dată a fost mai slabă.

Reporter: Adică nu a fost mâncare suficientă?

Francisc Gecsi: Era mâncare suficientă, dar era slabă de calitate. Cu personalul m-am înțeles foarte bine. Ceartă am auzit, că se certau unii cu alții, dar bătăi de văzut nu am văzut, că eu nu văd.

Reporter: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă? Ați vorbit?

Francisc Gecsi: Am vorbit. Curățenia, cureățenie. În fiecare săptămână făceam baie, primeam haine de schimb curate. Nici afară nu prea umblam, că nu aveam cu cine să mă duc și aici numai cu sprijinitor mă duc. Am pensie, da.

„Și mulțumit, și nemulțumit. Nu prea aveam sprijinitor”

Reporter: Și ce făceați cu ea ?

Francisc Gecsi: Mergea la domnul Pașca. De la bun început când am ajuns la azil deja a luat toată pensia până la ultimii 5 bani .

Reporter: Asta a fost înțelegerea de la început?

Francisc Gecsi: Da. Era pensia peste două mii de lei. Veneau prin poștă direct la contul lui domnul Pasșca.

Reporter: Ați fost corect îngrijit în anii aceștia?

Francisc Gecsi: Și așa, și așa. Și mulțumit, și nemulțumit. Nu prea aveam sprijinitor.

Reporter: Adică nu era cineva de care să vă sprijiniți ca să vă plimbați.

Francisc Gecsi: Stăteam mai mult în pat. Era foarte bine, că erau mulți care nu aveau pensie, niciun fel de venit și stăteau acolo.

Reporter: Unde v-ați duce acum? V-ați întoarce?

Francisc Gecsi: Nu prea, dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-as duce acolo.

Reporter: Nu v-ați întoarce acolo.

Francisc Gecsi: Nu, nu.

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Editor : Liviu Cojan