Un avion de vânătoare F-16 al armatei turce s-a prăbuşit miercuri dimineaţă în vestul Turciei, în apropierea unei autostrăzi majore, pilotul pierzându-şi viaţa, a informat agenţia oficială de presă Anadolu, citând Ministerul Apărării.

Aeronava a decolat la ora locală 00:56 de la o bază din provincia Balikesir, după care s-a pierdut contactul cu ea, scrie AFP, potrivit News.ro.

Avionul s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi în districtul central Karesi din Balikesir, relateazăAnadolu citându-l pe guvernatorul provinciei, Ismail Ustaoglu.

Autostrada care leagă oraşele Izmir şi Istanbul a fost temporar închisă, potrivit Anadolu, care a făcut publice imagini în care pot fi văzute echipaje de urgenţă care curăţă resturile rămase în urma impactului de la faţa locului.

Pilotul său a murit, iar cauza „accidentului” face obiectul unei anchete, a mai infromat Anadolu.

Armata turcă a fost deja lovită de o tragedie în noiembrie, când un avion militar de transport C-130, provenind din Azerbaidjan, s-a prăbuşit în Georgia, toţi cei 20 de militari aflaţi la bord pierzându-şi viaţa.

Alte avioane F-16, proiectate de compania americană Lockheed Martin, au fost victime ale unor accidente în ultimele luni.

În ianuarie, Taiwanul a localizat cutia neagră a unuia dintre aceste avioane de vânătoare care se prăbuşise în mare în timpul unei misiuni de rutină. Pilotul său, care s-a ejectat în larg, a fost dat dispărut.

De asemenea, în Polonia, un alt avion s-a prăbuşit în august în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian. Pilotul a murit.

Editor : C.S.