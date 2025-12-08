Live TV

Trei oameni au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală și au fost duși în larg, în Tenerife

Piscina Naturala tenerife
Trei oameni au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Trei persoane au murit şi alte trei au fost rănite după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat duminică autorităţile, informează luni DPA.

Mai multe persoane au fost duse în larg de val, iar o persoană dată dispărută este încă căutată, au precizat serviciile de urgenţă din Insulele Canare.

Autorităţile au anunţat că printre victimele confirmate se numără doi bărbaţi şi o femeie. Unul dintre bărbaţi avea 35 de ani, femeia, 55 de ani, iar vârsta celei de-a treia victime nu a fost deocamdată făcută publică. Nu au fost oferite alte detalii de identificare.

O femeie a suferit un stop cardiac în timpul acestui incident petrecut la stâncile Los Gigantes, din municipalitatea Santiago del Teide, însă a fost resuscitată de paramedici şi transportată cu elicopterul la spital, scrie Agerpres.

Potrivit relatărilor din mass-media, mai multe persoane luate de valuri au reuşit să ajungă singure la ţărm. Postul public RTVE a relatat că autorităţile locale emiseseră avertizări privind valuri foarte mari duminică.

Incidentul are loc la aproximativ o lună după ce, pe 8 noiembrie, valuri uriaşe au dus în larg mai multe persoane, inclusiv numeroşi turişti, în principal din Franţa. Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma acestor incidente produse de-a lungul coastei insulei Tenerife.

Editor : A.P.

Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
