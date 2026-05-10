Unul dintre francezii evacuați de pe nava cu hantavirus a prezentat simptome. Autoritățile au impus izolarea strictă

Unul dintre cei cinci francezi repatriaţi duminică cu avionul după ce au fost evacuaţi de pe nava MV Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus, prezintă simptome, a anunţat premierul Sébastien Lecornu pe X. 

„A prezentat simptome în avionul de repatriere”, care a aterizat puţin înainte de ora 16:30 (17:30 ora României) pe aeroportul Le Bourget, la nord de Paris, a precizat Lecornu , informează AFP, preluată de News.ro

„Aceşti cinci pasageri au fost imediat plasaţi în izolare strictă până la noi ordine. Ei beneficiază de îngrijiri medicale şi vor fi supuşi unor examinări şi unui bilanţ medical”, a adăugat şeful guvernului, care a organizat o şedinţă în această după-amiază la Matignon, în prezenţa ministrului sănătăţii, Stéphanie Rist, a ministrului de interne, Laurent Nuñez, şi a ministrului afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, precum şi a reprezentanţilor autorităţilor sanitare.

Guvernul va adopta, de asemenea, încă de duminică seară, un decret pentru a pune în aplicare măsuri de izolare adaptate acestor persoane de contact.

„Măsuri foarte stricte”

Ministrul sănătăţii, Stéphanie Rist, a declarat duminică seara că va fi necesar să se aştepte 24 de ore pentru a afla dacă pasagerul care prezintă simptome este purtător al hantavirusului. „Luăm măsuri foarte stricte pentru a proteja populaţia franceză; totul se joacă chiar la începutul epidemiei, când trebuie să întrerupem lanţurile de transmitere a virusului”, a adăugat ea.

La câteva minute după aterizare, cei cinci francezi repatriaţi au părăsit aeroportul Le Bourget într-un convoi format din cinci ambulanţe Samu pentru a ajunge la spitalul Bichat, potrivit unui fotograf AFP prezent la faţa locului.

Aceştia urmau să fie plasaţi în carantină timp de 72 de ore, pentru a li se efectua o evaluare medicală completă.

„Trei zile sub supraveghere, asta nu ne îngrijorează deloc”, a mărturisit unul dintre aceşti pasageri francezi, Roland Seitre, chiar înainte de decolare. „Nu avem niciun caz la bord de la sfârşitul lunii aprilie şi nimeni nu este bolnav”, a continuat el.

Duminică dimineaţă, ministerele Sănătăţii şi Afacerilor Externe au indicat într-un comunicat că, în cazul apariţiei simptomelor la o persoană monitorizată, „aceasta va fi imediat reclasificată drept caz suspect” şi inclusă într-o procedură care prevede „o evaluare specializată, urmată de o îngrijire în condiţii de siguranţă într-o unitate sanitară de referinţă”.

Primele evacuări ale celor aproximativ 150 de pasageri şi membri ai echipajului navei MV Hondius au început duminică dimineaţă în sudul insulei Tenerife, situată în Oceanul Atlantic.

Zborurile de repatriere vor continua să se succedă în următoarele ore, cu destinaţia Ţările de Jos, Canada, Turcia, Regatul Unit, Irlanda şi Statele Unite, ultimul zbor fiind programat luni către Australia.

Tulpină rară

Toţi ocupanţii navei MV Hondius, care a plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, în Argentina, sunt consideraţi „contacte cu risc ridicat” şi vor trebui să fie supravegheaţi timp de 42 de zile, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

OMS a înregistrat şase cazuri confirmate de hantavirus din opt cazuri suspecte, dintre care trei persoane au decedat din cauza acestui virus cunoscut, dar rar, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament.

Organizaţia consideră că situaţia actuală nu este comparabilă cu cea de la începutul epidemiei de Covid-19 din 2020, chiar dacă criza a stârnit îngrijorare la nivel mondial.

Hantavirusul se transmite, în general, de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin intermediul urinei, excrementelor şi salivei acestora.

Însă experţii au confirmat că varianta virusului detectată la bordul navei, hantavirusul Andes, este o tulpină rară care se poate transmite de la om la om, cu o perioadă de incubaţie de până la şase săptămâni.

Editor : C.S.

