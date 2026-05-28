Video Trei persoane au fost rănite de un atacator în gara din orașul elvețian Winterthur. A strigat „Allahu Akbar!”

Mașină a poliției elvețiene. Foto Profimedia
Un bărbat a fost arestat după ce a rănit trei persoane într-un atac cu cuțitul într-o gară din orașul elvețian Winterthur, situat în apropierea orașului Zurich, a anunțat joi poliția locală, citată de focus.de.

Poliția a precizat că atacul a avut loc la scurt timp după ora 06:30 GMT, iar suspectul, un cetățean elvețian în vârstă de 31 de ani, a fost arestat. Cele trei victime ale atacului au fost transportate la spital, potrivit comunicatului poliției. Una dintre ele este în stare gravă.

Ziarul elvețian Blick a declarat că a obținut o înregistrare video în care se vede un bărbat fugind din holul gării strigând „Allahu Akbar”, o expresie arabă care înseamnă „Dumnezeu este mare”.

Ziarul a citat un martor ocular care a declarat că bărbatul ținea în mână un cuțit, în timp ce oamenii din jurul său țipau și fugeau. Incidentul a declanșat o operațiune polițienească de amploare, a adăugat ziarul.

Poliția a declarat că motivul bărbatului este în curs de investigare.

