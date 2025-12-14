Live TV

Trump admite că republicanii ar putea pierde la alegerile din 2026, deși spune că „a creat cea mai mare economie din istorie”

Data publicării:
Donald Trump
Președintele american Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda a ceea ce el consideră a fi succese economice de aproape un an.

 „Am creat cea mai mare economie din istorie. Dar este nevoie de timp pentru ca oamenii să realizeze acest lucru”, a constatat preşedintele Statelor Unite într-un interviu acordat Wall Street Journal, vineri în Biroul Oval și publicat sâmbătă seara, preluat de AFP, citat de News.ro. 

 „Toţi aceşti bani care se revarsă în ţara noastră (ne permit) în acest moment să construim lucruri: fabrici de automobile, inteligenţă artificială, multe lucruri. (Dar) nu vă pot spune cum se va traduce acest lucru pentru alegători. Tot ce pot face este să-mi fac treaba”, a recunoscut miliardarul republican.

Revenit la Casa Albă pe 20 ianuarie, Donald Trump asigură în mod regulat că economia Statelor Unite este acum înfloritoare şi continuă să arunce vina pentru inflaţie pe predecesorul său democrat, Joe Biden.

„Cred că până când vom vorbi despre alegeri, peste câteva luni, nivelul preţurilor va fi bun”, a declarat preşedintele pentru WSJ, la aproape un an de alegerile legislative de la jumătatea mandatului.

 „Chiar şi cei care au avut o preşedinţie de succes” au suferit eşecuri, a recunoscut fostul magnat imobiliar în vârstă de 79 de ani, ales pentru prima dată în 2016.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Ar trebui să câştigăm. Dar, ştiţi, statistic, este foarte dificil să câştigi”, a mai declarat Donald Trump pentru ziarul american.

Şeful Casei Albe, reales în noiembrie 2024 pe baza promisiunii de a reduce rata inflaţiei, insistă că preţurile scad, în timp ce mulţi dintre concetăţenii săi se plâng în continuare de costul ridicat al vieţii.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Universitatea din Chicago pentru agenţia AP, publicat joi, doar 31% dintre americani sunt mulţumiţi de politica economică a lui Donald Trump. „Când vor reflecta sondajele măreţia Americii de astăzi?”, a scris el pe platforma sa Truth Social. „Când se va spune în sfârşit că am creat, fără inflaţie, poate cea mai bună economie din istoria ţării noastre? Când vor înţelege oamenii ce se întâmplă?”.

