Trump afirmă că SUA „discută chiar acum cu Iranul”. Ce are de gând să-l întrebe pe Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul a solicitat o întâlnire „atât prin intermediari, cât și direct”, adăugând că SUA participă la întâlnire. „Discutăm chiar acum cu Iranul”, a spus el reporterilor, adăugând: „Avem discuții constructive”. Anterior, Iranul declarase că în prezent, nu poartă negocieri cu SUA și că orice discuții viitoare vor depinde de schimbarea comportamentului Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe afirmă că partea americană trebuie să „se comporte ca un guvern responsabil” înainte ca orice negocieri să poată începe, scrie Al Jazeera.

El a mai adăugat că „se pot întâmpla lucruri bune”.

„Nu ar fi solicitat întâlnirea dacă noi ne-am fi descurcat prost. Singurul motiv pentru care vor să se întâlnească este faptul că i-am lovit foarte tare”, a spus Trump.

Trump, aflat la bordul avionului Air Force One în drum spre Michigan, a afirmat că are „suficient timp” pentru a se ocupa de problema Iranului.

Președintele a mai spus că va întreba Rusia dacă sateliții ruși ajută Teheranul să lanseze atacuri în Orientul Mijlociu.

„Îl voi întreba pe Putin despre asta. Vom afla”, a declarat el reporterilor la bordul avionului Air Force One.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a înregistrat activități de supraveghere prin sateliți ruși asupra statelor din Golf și a instalațiilor militare americane situate acolo.

Trump afirmă că SUA dispun de „o mulțime de muniție”

Referindu-se la stocurile de rachete interceptoare ale SUA, Trump afirmă că SUA dispun de „o mulțime de muniție, de diferite tipuri”.

El acuză administrația Biden că a trimis armament în Ucraina, spunând: „Așa că ne consolidăm stocurile. Dar avem o mulțime. Avem și o mulțime de echipamente de nivel mediu. Adică, mai mult decât am putea folosi vreodată, indiferent de situație.”

„În special rachetele Patriot sunt în curs de producție”, spune el.

SUA „nu sunt implicate” în conflictul din Yemen, afirmă Trump

Referindu-se la gruparea rebelilor Houthi din Yemen, Trump le-a spus reporterilor că SUA „au colaborat cu Arabia Saudită”, dar că, în prezent, „nu sunt implicate în acest conflict”. „Dar s-ar putea să ne implicăm, știți, dacă apare vreo problemă.”

Referindu-se în mod specific la întrebarea dacă a primit vreun indiciu că Arabia Saudită va semna așa-numitele Acorduri Abraham, Trump a spus: „Nu am discutat despre asta.”

⁠Vineri, Trump a declarat că nu va încheia un acord nuclear civil cu Arabia Saudită decât dacă regatul ⁠va fi de acord cu normalizarea relațiilor cu Israelul în cadrul acordurilor.

„Un mare aliat pentru mine”: Trump laudă Turcia și îl numește pe Erdogan „prieten”

Întrebat despre opoziția Israelului față de vânzarea avioanelor F-35 către Turcia, Trump a susținut că această țară „a fost un mare aliat” pentru el.

Descriindu-l pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan drept „un prieten”, președintele SUA a declarat reporterilor: „Nimeni nu-mi spune ce ar trebui să vindem sau nu”.

Editor : M.C