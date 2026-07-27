Iranul blochează negocierile cu SUA până când americanii „devin responsabili”

Iranul a declarat luni că, în prezent, nu poartă negocieri cu SUA și că orice discuții viitoare vor depinde de schimbarea comportamentului Washingtonului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe afirmă că partea americană trebuie să „se comporte ca un guvern responsabil” înainte ca orice negocieri să poată începe, scrie Anadolu.

În cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baqaei, a respins informațiile potrivit cărora Teheranul ar fi solicitat negocieri cu SUA.

„Acest lucru nu este în concordanță cu principiile noastre. Afirmațiile conform cărora Iranul ar fi solicitat negocieri sunt doar zvonuri”, a declarat Baqaei în comentariile sale preluate de agenția de știri semi-oficială Mehr.

El a afirmat că Iranul a considerat întotdeauna diplomația ca un instrument de apărare a intereselor sale. „Nu am ezitat niciodată să folosim instrumentele diplomatice pentru a ne proteja interesele naționale. Considerăm diplomația un mijloc de protejare a intereselor naționale ale Iranului”, a spus el.

Deși a recunoscut că este posibil ca unii mediatori să transmită mesaje între cele două părți, Baqaei a afirmat: „În prezent, nu purtăm nicio negociere cu partea americană.”

Întrebat despre condițiile Iranului pentru începerea negocierilor, Baqaei a spus că SUA „trebuie mai întâi să dea dovadă de un comportament mai responsabil”.

„Statele Unite trebuie să învețe să se comporte ca un guvern responsabil”, a spus el, acuzând Washingtonul că a acționat „ca o bandă mafiotă” în ultimii unul-doi ani, ignorând dreptul internațional.

„Atâta timp cât acest comportament continuă, nu putem spera să creăm o atmosferă publică favorabilă”, a adăugat el.

Duminică, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Amir Mohammad Akraminia, a declarat că SUA și-au încetat atacurile în ultimele două zile și că „operațiunile de ripostă” ale Iranului s-au oprit, de asemenea.

Conform unui articol publicat sâmbătă de Axios, președintele american Donald Trump a ordonat armatei SUA să nu mai lanseze noi atacuri asupra Iranului, punând capăt unei serii de aproape două săptămâni de atacuri zilnice.

Tensiunile dintre SUA și Iran s-au intensificat în ultimele săptămâni, Washingtonul lansând atacuri asupra Iranului, iar Teheranul răspunzând prin lovirea unor ținte despre care a afirmat că sunt instalații și echipamente militare americane din țări din întreaga regiune.

Editor : M.C