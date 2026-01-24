Live TV

Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Donald Trump a amenințat sâmbătă Canada cu tarife vamale de 100% pentru toate exporturile către Statele Unite, în cazul în care Ottawa va încheia un acord comercial cu China, și a anunțat în același timp că administrația sa a confiscat petrol venezuelean de pe mai multe petroliere, cantități care sunt procesate în rafinării din SUA, potrivit The Guardian.

Donald Trump a declarat sâmbătă că va impune un tarif de 100% pentru toate importurile din Canada dacă această țară nord-americană va încheia un acord comercial cu China.

Pe lângă această amenințare cu tarifele, un alt gest de politică externă al lui Trump care a făcut valuri sâmbătă a fost anunțul potrivit căruia Statele Unite au preluat petrolul aflat la bordul unor petroliere venezuelene confiscate recent.

Președintele american a scris pe rețelele de socializare că, dacă premierul Canadei, Mark Carney, „crede că va transforma Canada într-un «port de tranzit» pentru ca China să trimită bunuri și produse în Statele Unite, se înșală amarnic”.

„China va mânca Canada de vie, o va devora complet, inclusiv prin distrugerea afacerilor sale, a țesutului social și a modului general de viață”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social. „Dacă Canada face un acord cu China, va fi lovită imediat de un tarif de 100% pentru toate bunurile și produsele canadiene care intră în [SUA]”.

Trump a invocat în mod repetat tarifele ca instrument pentru a forța alte țări să îi accepte condițiile, cu un anumit succes, deși în repetate rânduri a făcut un pas înapoi față de cele mai dure amenințări legate de taxe vamale.

Între timp, într-un interviu acordat New York Post și publicat sâmbătă, Trump a spus că rafinăriile din SUA vor procesa petrolul preluat de administrația sa de pe petrolierele venezuelene confiscate.

„Să o spunem așa – ei nu mai au petrol”, a declarat Trump pentru Post. „Noi luăm petrolul.”

El a adăugat că petrolul este rafinat în „diverse locuri”, inclusiv la Houston.

Armata americană a confiscat șapte petroliere asociate Venezuelei de la începutul campaniei lui Trump, care durează de o lună, pentru a controla fluxurile de petrol ale țării. Trump a declarat marți că administrația sa a scos 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela și că o parte din această cantitate este vândută pe piața liberă.

Navele interceptate erau fie supuse sancțiunilor impuse de SUA, fie făceau parte, potrivit autorităților americane, dintr-o „flotă fantomă” de nave care își ascund originea pentru a transporta petrol din mari producători aflați sub sancțiuni – Iran, Rusia sau Venezuela.

Politica externă a lui Trump față de America Latină s-a concentrat puternic pe Venezuela, având inițial ca obiectiv înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean, Nicolás Maduro. După ce nu a reușit acest lucru pe cale diplomatică, Trump a ordonat forțelor americane să intre în țară și să îl captureze pe Maduro și pe soția acestuia într-un raid nocturn, pe 3 ianuarie, aducându-i la New York pentru a răspunde unor acuzații penale legate de droguri și reținându-i acolo.

În interviul de sâmbătă pentru Post, Trump s-a lăudat că o nouă armă, pe care a numit-o „discombobulatorul”, a jucat un rol central în acel raid.

Declarațiile au venit după ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a distribuit pe rețelele de socializare o relatare prezentată drept martor ocular, potrivit căreia armata americană ar fi folosit un fel de „undă sonoră foarte intensă” pentru a-i incapacita pe bodyguarzii lui Maduro.

Trump a afirmat că SUA intenționează să controleze pe termen nelimitat resursele petroliere ale Venezuelei, în cadrul unui plan de 100 de miliarde de dolari pentru refacerea industriei petroliere degradate a țării, plan care a stârnit numeroase semne de întrebare, inclusiv din partea ecologiștilor și a marilor companii petroliere americane.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Giorgia Meloni
2
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
3
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
profimedia-1068266366
4
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Digi Sport
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Karol Nawroki
Scandal în SUA: încă o persoană a fost împușcată mortal de agenți ICE în Minneapolis
Karol Nawroki
Președintele și premierul polonez, furioși, fac front comun împotriva declarațiilor lui Donald Trump: „Soldații polonezi sunt eroi”
Lingouri de aur
Exporturile de aur ale Rusiei către China au crescut cu 800%. Livrări record pe fondul sancțiunilor
Donald Trump.
Groenlanda se opune presiunilor lui Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate”
Xi Jinping la o paradă militară
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din anturajul lui Xi Jinping
Recomandările redacţiei
nicusor dan la focsani de ziua unirii
Nicuşor Dan, fluierat și la Focșani, și la Iași. „La mulți ani celor...
Plenary session of the European Parliament
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor...
nicusor dan sustine un discurs
Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului...
Lingouri de aur
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste...
Ultimele știri
Intervenție în forță într-un apartament din Bucureşti pentru salvarea unei femei și a copilului ei, sechestrați de fostul iubit
Percheziţii DIICOT în satul băiatului ucis de prietenii săi, chiar în ziua înmormântării lui Mario. Detalii cutremurătoare din anchetă
Nicușor Dan: problema școlilor din Ucraina cu predare în limba română e una serioasă și „nu o să o băgăm sub preș”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Digi Sport
Un dublu campion național a ajuns în Bulgaria și e lucrător la salubrizare: ”Strângerea gunoiului este o...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat