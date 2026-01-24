Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat petrolul Venezuelei: „Să spunem așa: ei nu mai au”

Donald Trump a amenințat sâmbătă Canada cu tarife vamale de 100% pentru toate exporturile către Statele Unite, în cazul în care Ottawa va încheia un acord comercial cu China, și a anunțat în același timp că administrația sa a confiscat petrol venezuelean de pe mai multe petroliere, cantități care sunt procesate în rafinării din SUA, potrivit The Guardian.

Donald Trump a declarat sâmbătă că va impune un tarif de 100% pentru toate importurile din Canada dacă această țară nord-americană va încheia un acord comercial cu China.

Pe lângă această amenințare cu tarifele, un alt gest de politică externă al lui Trump care a făcut valuri sâmbătă a fost anunțul potrivit căruia Statele Unite au preluat petrolul aflat la bordul unor petroliere venezuelene confiscate recent.

Președintele american a scris pe rețelele de socializare că, dacă premierul Canadei, Mark Carney, „crede că va transforma Canada într-un «port de tranzit» pentru ca China să trimită bunuri și produse în Statele Unite, se înșală amarnic”.

„China va mânca Canada de vie, o va devora complet, inclusiv prin distrugerea afacerilor sale, a țesutului social și a modului general de viață”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social. „Dacă Canada face un acord cu China, va fi lovită imediat de un tarif de 100% pentru toate bunurile și produsele canadiene care intră în [SUA]”.

Trump a invocat în mod repetat tarifele ca instrument pentru a forța alte țări să îi accepte condițiile, cu un anumit succes, deși în repetate rânduri a făcut un pas înapoi față de cele mai dure amenințări legate de taxe vamale.

Între timp, într-un interviu acordat New York Post și publicat sâmbătă, Trump a spus că rafinăriile din SUA vor procesa petrolul preluat de administrația sa de pe petrolierele venezuelene confiscate.

„Să o spunem așa – ei nu mai au petrol”, a declarat Trump pentru Post. „Noi luăm petrolul.”

El a adăugat că petrolul este rafinat în „diverse locuri”, inclusiv la Houston.

Armata americană a confiscat șapte petroliere asociate Venezuelei de la începutul campaniei lui Trump, care durează de o lună, pentru a controla fluxurile de petrol ale țării. Trump a declarat marți că administrația sa a scos 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela și că o parte din această cantitate este vândută pe piața liberă.

Navele interceptate erau fie supuse sancțiunilor impuse de SUA, fie făceau parte, potrivit autorităților americane, dintr-o „flotă fantomă” de nave care își ascund originea pentru a transporta petrol din mari producători aflați sub sancțiuni – Iran, Rusia sau Venezuela.

Politica externă a lui Trump față de America Latină s-a concentrat puternic pe Venezuela, având inițial ca obiectiv înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean, Nicolás Maduro. După ce nu a reușit acest lucru pe cale diplomatică, Trump a ordonat forțelor americane să intre în țară și să îl captureze pe Maduro și pe soția acestuia într-un raid nocturn, pe 3 ianuarie, aducându-i la New York pentru a răspunde unor acuzații penale legate de droguri și reținându-i acolo.

În interviul de sâmbătă pentru Post, Trump s-a lăudat că o nouă armă, pe care a numit-o „discombobulatorul”, a jucat un rol central în acel raid.

Declarațiile au venit după ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a distribuit pe rețelele de socializare o relatare prezentată drept martor ocular, potrivit căreia armata americană ar fi folosit un fel de „undă sonoră foarte intensă” pentru a-i incapacita pe bodyguarzii lui Maduro.

Trump a afirmat că SUA intenționează să controleze pe termen nelimitat resursele petroliere ale Venezuelei, în cadrul unui plan de 100 de miliarde de dolari pentru refacerea industriei petroliere degradate a țării, plan care a stârnit numeroase semne de întrebare, inclusiv din partea ecologiștilor și a marilor companii petroliere americane.

Editor : Ș.A.