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Transformarea Taiwanului într-un „cuib de viespi”. Un înalt diplomat al SUA spune ce ar putea descuraja China de la un atac

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raymond greene
Raymond Greene. Foto: Profimedia
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Din articol
Cooperare mai strânsă Măsuri propuse de Taipei

Taiwanul ar trebui să se bazeze pe drone ca factor de descurajare împotriva unui posibil atac chinez, a declarat, joi, Raymond Greene, directorul Institutului American din Taiwan și ambasador de facto al SUA pe insulă, la un forum despre drone din Taichung, potrivit DPA.

Cooperare mai strânsă

„Nimic nu va descuraja conflictul mai eficient decât transformarea Taiwanului într-un cuib de viespi de drone aeriene, de suprafață și subterane”, a declarat Raymond Greene.

Greene a adus în discuție și posibilitatea unei cooperări mai strânse cu Statele Unite, inclusiv investiții taiwaneze în industria americană a dronelor. El a spus că cooperarea dintre SUA și Taiwan în dezvoltarea dronelor ar putea crea o bază solidă de producție pentru lumea democratică, ar putea reduce riscul de întreruperi ale lanțului de aprovizionare și ar putea consolida capacitățile generale de descurajare ale lumii libere.

Măsuri propuse de Taipei

Pentru a stimula industria dronelor, Guvernul taiwanez a propus la mijlocul lunii iunie un buget special care acoperă perioada august 2026 - decembrie 2031, cu un plafon de până la 210 miliarde de dolari taiwanezi (6,6 miliarde de dolari americani). Planul include drone de supraveghere a coastelor, drone de atac costier și ambarcațiuni kamikaze de mici dimensiuni, fără pilot.

Cu toate acestea, este încă necesară aprobarea parlamentară. Cel mai mare partid de opoziție, Kuomintang (KMT), care deține majoritatea în legislativ, a înaintat o contrapropunere cu un plafon mai mare de 240 de miliarde de dolari taiwanezi pe șase ani, care va fi finanțat prin bugetul ordinar, mai degrabă decât printr-unul special. 

Legislativul urmează să organizeze vineri prima sa analiză a propunerilor concurente.

SUA, care nu mențin relații diplomatice oficiale cu Taipeiul, dar sunt principalul său partener de securitate, joacă un rol central în apărarea taiwaneză.

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său. Insula a fost guvernată independent timp de decenii de un guvern ales democratic. Președintele chinez Xi Jinping a reiterat recent intenția de a „reunifica” Taiwanul și nu a exclus utilizarea forței dacă este necesar.

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Editor : Ș.R.

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