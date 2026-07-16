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Operatorul teleprompterului de la Casa Albă, acuzat că a pariat pe discursurile lui Trump. Câți bani ar fi câștigat

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Gabriel Perez nu va mai lucra la Casa Albă. Sursa foto: Profimedia Images
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Operatorul teleprompterului de la Casa Albă este investigat după ce ar fi folosit informații interne pentru a paria pe cuvintele pe care Donald Trump urma să le folosească în discursurile sale publice. Potrivit presei americane, angajatul ar fi obținut câștiguri de aproape 100.000 de dolari, însă contul său a fost blocat înainte ca banii să poată fi retrași.

Gabriel Perez, care lucrează la Casa Albă din 2016, este acuzat că a pariat pe cuvintele pe care Trump urma să le folosească în discursuri importante, inclusiv în mesajul privind Starea Națiunii, relatează BBC.

Pariurile au fost plasate pe platforma de predicții Kalshi, unde utilizatorii pot miza pe producerea unor evenimente din lumea reală. Compania a confirmat că a raportat activitatea către Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC), autoritatea care reglementează platforma.

Potrivit presei americane, Kalshi a blocat contul lui Perez înainte ca acesta să poată retrage eventualele câștiguri. Platforma a transmis că analiștii săi au observat în luna martie activități neobișnuite pe așa-numitele „mention markets”, contracte prin care utilizatorii încearcă să prevadă dacă un vorbitor va folosi anumite cuvinte sau expresii într-un discurs, precum numele unor țări, termeni economici sau sloganuri de campanie.

„Cuvintele liderilor politici, precum președinții sau șefii băncilor centrale, pot provoca mișcări de miliarde de dolari pe piețele valutare, pe piața petrolului și pe bursă”, a transmis Kalshi.

Folosind datele asociate contului, compania a stabilit că utilizatorul era un angajat federal care opera teleprompterele de la Casa Albă. Bursa de predicții a blocat peste 90.000 de dolari înainte ca banii să poată fi retrași.

Robert DeNault, directorul departamentului de conformitate al Kalshi, a declarat că firma a semnalat tranzacțiile și a transmis dovezile autorităților de reglementare.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că președintele Donald Trump este la curent cu situația și că angajatul a fost plasat în concediu fără plată, adăugând că Gabriel Perez nu va mai lucra la Casa Albă.

Surse citate de presa americană au declarat că Perez a cooperat pe deplin cu ancheta desfășurată de CFTC. ABC News a relatat, de asemenea, că procurorii federali din Manhattan au refuzat să deschidă un dosar penal în acest caz.

Contactată de BBC, Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri a refuzat să confirme sau să infirme existența unei investigații.

Editor : M.I.

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