Trump e „foarte nemulțumit” după convorbirea cu Putin: posibile sancțiuni impuse Rusiei. Ce a spus despre discuția cu Zelenski

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat vineri „foarte nemulţumit” de convorbirea sa telefonică purtată cu o zi în urmă cu omologul său rus Vladimir Putin, care nu a făcut posibil niciun progres în direcţia încheierii războiului în Ucraina, precizând că a invocat în discuţia cu liderul rus posibilitatea unor noi sancţiuni, relatează AFP.



„Este o situaţie foarte dificilă. V-am spus că am fost foarte nemulţumit de conversaţia mea cu preşedintele Putin. El vrea să meargă până la capăt, să continue să ucidă oameni, ceea nu este bine”, a declarat Trump jurnaliştilor care îl însoţeau la bordul Air Force One, notează Agerpres,



Preşedintele american a lăsat de asemenea să se înţeleagă că ar putea fi dispus să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei, după ce a evitat timp de şase luni să recurgă la acest gest în timp ce încerca să-l convingă pe omologul său rus să pună capăt războiului.



„Vorbim mult despre sancţiuni”, a declarat Trump, referindu-se la convorbirile sale cu Vladimir Putin. „El înţelege că aceasta s-ar putea întâmpla”, potrivit liderului american.



Trump a adăugat că el a mai avut, de altfel, o „convorbire foarte strategică” cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vineri, în timp ce îngrijorările cresc la Kiev cu privire la livrările de ajutor militar american.



Zelenski a indicat că cei doi lideri s-au pus de acord pentru a lucra la creşterea capacităţii Kievului de a-şi „apăra cerul” pe măsură ce atacurile ruseşti se intensifică, adăugând într-un mesaj pe Telegram că a discutat cu liderul american despre producţia comună de apărare, precum şi despre achiziţii şi investiţii comune, după cel mai mare atac cu drone şi rachete suferit de Ucraina vineri de la începutul invaziei ruse.



Ucraina a cerut Washingtonului să îi vândă mai multe rachete şi sisteme Patriot pe care le consideră esenţiale pentru apărarea oraşelor sale de intensificarea atacurilor aeriene ruseşti.



Întrebat dacă Statele Unite ar fi de acord să furnizeze mai multe rachete Patriot Ucrainei, aşa cum a solicitat Zelenski, Trump a spus: „Vor avea nevoie de ele pentru apărare... Vor avea nevoie de ceva pentru că sunt loviţi destul de puternic”, potrivit Reuters.



Trump a lăudat eficacitatea rachetelor Patriot, numind această armă „destul de grozavă”.



Trump a declarat că a discutat de asemenea despre trimiterea unor sisteme de apărare antiaeriană Patriot în Ucraina în cursul unei convorbiri separate cu cancelarul german Friedrich Merz vineri, chiar dacă nu a decis încă să furnizeze acest echipament-cheie. Merz „estimează că ei trebuie să fie protejaţi”, a afirmat Donald Trump referindu-se la Ucraina.



O sursă informată cu privire la convorbirea Trump-Zelenski a declarat pentru Reuters că ei (ucrainenii) sunt optimişti că livrările de rachete Patriot ar putea fi reluate după ceea ce au numit o conversaţie „foarte bună” între preşedinţi.



Portalul Axios, citând surse anonime, a relatat că discuţia între Trump şi Zelenski a durat circa 40 de minute şi că liderul de la Casa Albă i-a spus preşedintelui ucrainean că va verifica ce arme americane care urmau să fie trimise Ucrainei, dacă există vreuna, au fost puse în aşteptare.



În discursul său video de vineri seara, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că el şi Trump au convenit să „organizeze o întâlnire între echipele noastre pentru a consolida apărarea antiaeriană” a Ucrainei. „Am avut o discuţie foarte detaliată privind producţia comună. Avem nevoie de ea, America are nevoie de ea”, a insistat Zelenski.



Rusia a atacat Ucraina joi, printr-un atac masiv îndeosebi asupra Kievului, la scurt timp după convorbirea dintre Putin şi Trump. Zelenski a calificat atacul drept „deliberat masiv şi cinic”.



Kievul a primit în trecut baterii Patriot şi muniţie din partea SUA sub formă de ajutor în timpul mandatului preşedintelui precedent Joe Biden. Trump l-a criticat pe predecesorul său democrat pentru că a trimis arme Ucrainei fără a obţine nimic în schimb şi, de la preluarea mandatului, şi-a schimbat total poziţia faţă de Kiev, promovând o apropiere de Rusia.

Editor : B.E.