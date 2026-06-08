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Trump îndeamnă Iranul și Israelul să înceteze „imediat atacurile”. Anunțul Teheranului

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia
Din articol
Iranul declară sfârșitul atacurilor asupra Israelului

Președintele SUA a cerut încetarea ostilităților într-o postare pe rețelele de socializare în această dimineață, după ce Israelul a lovit astăzi mai multe ținte din Iran, ca răspuns la atacurile cu rachete lansate împotriva nordului Israelului.

Iranul declară sfârșitul atacurilor asupra Israelului

ACTUALIZARE 14:30 Forțele armate iraniene au declarat încetarea atacurilor asupra Israelului. Republica Islamică a oferit un „răspuns dureros” Israelului în sprijinul Libanului, potrivit unui comunicat al conducerii militare difuzat de radioul de stat. „În acest context, se anunță încetarea operațiunilor forțelor armate”, se mai arată în comunicat, scrie BFMTV.
Teheranul promite, totuși, „acțiuni mai severe”, în cazul în care Israelul continuă „agresiunile” în sudul Libanului.

Știrea inițială

Donald Trump a îndemnat atât Israelul, cât și Iranul să înceteze atacurile reciproce. „Israelul și Iranul trebuie să înceteze imediat «schimbul de focuri»”, a declarat el într-o scurtă postare pe platforma sa Truth Social. Îndemnul vine într-un moment de escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, care ar putea compromite șansele ajungerii la un acord.

„Ambele părți, Israelul și Iranul, doresc să încheie un ARMISTIȚIU imediat! Negocierile finale privind „pacea” sunt în curs, cu condiția ca ignoranța sau prostia să nu le stea în cale. Blocada va rămâne în vigoare, cu toată forța și efectul ei, până la încheierea unui „acord final”. Lucrurile ar trebui să avanseze rapid. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris președintele.

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Armata israeliană este pregătită pentru câteva zile de lupte cu Iranul, potrivit unui comunicat citat de focus.de. Cu toate acestea, este posibilă și o continuare la scară largă a războiului împotriva Iranului.
Iranul a lansat deja cel puțin 20 de rachete balistice asupra Israelului. Acestea au fost interceptate sau au aterizat în zone nelocuite. Rebelii yemeniți Houthi, pro-iranieni, au lansat, de asemenea, rachete asupra Israelului.

Potrivit forțelor armate israeliene, atacurile sunt efectuate de Israel, dar coordonate cu Statele Unite. Președintele american Donald Trump anunțase anterior în termeni fermi intenția sa de a face presiuni asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru a accepta un alt armistițiu.

Editor : M.C

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