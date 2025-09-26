Trump: „Nu voi lăsa Israelul să anexeze Cisiordania, nu voi permite. Nu se va întâmpla. Este suficient”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania. El le-a declarat reporterilor la Casa Albă că „ajunge, e timpul să punem capăt acestei situații”, relatează cotidianul israelian Yediot Aharonoth.

După o conversație cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, președintele american Donald Trump a precizat, într-o conversație cu reporterii din Biroul Oval, că nu va permite Israelului să anexeze Iudeea și Samaria. „Nu voi lăsa Israelul să anexeze Cisiordania, nu voi permite. Nu se va întâmpla. Fie că am vorbit cu Bibi sau nu - și am făcut-o - dar nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Este suficient. Este timpul să ne oprim acum”, a spus el.

Trump a anunțat că a vorbit cu prim-ministrul israelian înainte de discursul acestuia așteptat la ONU, și după întâlnirea de la New York cu ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, și cu trimisul său special, Steve Witkoff.

„Am avut o conversație bună cu Netanyahu, o înțelegere privind ostaticii ar putea avea loc în curând”, a spus Trump, referindu-se la războiul din Gaza și la ostaticii israelieni care se mai află în mâinile mișcării teroriste palestiniene Hamas.

În ultimele două zile, pe fondul presiunilor din cadrul coaliției asupra lui Netanyahu de a anunța măsuri de anexare ca răspuns la eforturile conduse de Franța de a recunoaște un stat palestinian, instituțiile media americane au relatat că președintele SUA le-a promis liderilor arabi, cu ocazia Adunării Generale a ONU, că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, notează Yediot Aharonot.

Editor : M.C