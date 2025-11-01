Președintele Donald Trump a declarat că solicitarea prim-ministrului ungar Viktor Orbán de a scuti Ungaria de sancțiunile SUA impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil a fost respinsă, relatează TVPWorld.

Întrebat de presă, la bordul Air Force One, dacă a răspuns cererii Ungariei, Trump a spus că este adevărat că Viktor Orban a solicitat să fie exceptată țara sa, dar SUA nu au acceptat. „Este un prieten de-ai mei, dar nu i-am acordat exceptarea”, a spus Trump jurnaliștilor.

Noile măsuri americane afectează și clienții acestor companii. Orbán a declarat că intenționa să argumenteze în timpul unei vizite la Washington că Ungaria, o țară fără ieșire la mare, depinde de importurile prin conducte pentru peste 80% din petrolul său, cea mai mare parte provenind din conducta rusă Drujba.

Ungaria rămâne puternic dependentă de importurile de resurse energetice rusești și și-a sporit și mai mult dependența de țițeiul rusesc începând din 2022.

Orbán a declarat anterior că va discuta sancțiunile împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil și că va încerca să încheie un acord economic mai amplu cu Statele Unite.

El a menționat că va încerca să convingă Washingtonul de vulnerabilitatea specifică a Ungariei în ceea ce privește aprovizionarea cu petrol.

Viktor Orban și Donald Trump se vor întâlni la Washington la 7 noiembrie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Marina Constantinoiu