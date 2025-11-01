Live TV

A monitoring instrument seen on the gas distribution pipeline in Beregdaroc
A monitoring instrument seen on the gas distribution pipeline in Beregdaroc, one of several points where Russian gas crosses into the European Union, on February 10, 2015. Russian President Vladimir Putin visits Hungarian Prime Minister Viktor Orban on Tuesday, partly to hash out a new long-term gas shipment deal between Hungary and Russian energy giant Gazprom.Picture taken February 10, 2015. REUTERS/Laszlo Balogh (HUNGARY - Tags: ENERGY POLITICS)

Președintele Donald Trump a declarat că solicitarea prim-ministrului ungar Viktor Orbán de a scuti Ungaria de sancțiunile SUA impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil a fost respinsă, relatează TVPWorld.

Întrebat de presă, la bordul Air Force One, dacă a răspuns cererii Ungariei, Trump a spus că este adevărat că Viktor Orban a solicitat să fie exceptată țara sa, dar SUA nu au acceptat. „Este un prieten de-ai mei, dar nu i-am acordat exceptarea”, a spus Trump jurnaliștilor.

Noile măsuri americane afectează și clienții acestor companii. Orbán a declarat că intenționa să argumenteze în timpul unei vizite la Washington că Ungaria, o țară fără ieșire la mare, depinde de importurile prin conducte pentru peste 80% din petrolul său, cea mai mare parte provenind din conducta rusă Drujba.

Ungaria rămâne puternic dependentă de importurile de resurse energetice rusești și și-a sporit și mai mult dependența de țițeiul rusesc începând din 2022.

Orbán a declarat anterior că va discuta sancțiunile împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil și că va încerca să încheie un acord economic mai amplu cu Statele Unite.

El a menționat că va încerca să convingă Washingtonul de vulnerabilitatea specifică a Ungariei în ceea ce privește aprovizionarea cu petrol. 

Viktor Orban și Donald Trump se vor întâlni la Washington la 7 noiembrie.

Editor : Marina Constantinoiu

