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Trump revine asupra anunțului privind aplicarea unei taxe vamale de 20% pentru Strâmtoarea Ormuz

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Donald Trump.
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
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Într-o postare pe rețeaua sa socială, Truth Social, președintele SUA Donald Trump a reiterat blocada impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene și a făcut o schimbare radicală de poziție în privința anunțului său privind aplicarea unei taxe vamale de 20%, relatează Al Jazeera.

„Strâmtoarea Ormuz este deschisă TUTUROR navelor, cu excepția celor iraniene — și asta din cauza conducerii lor mincinoase, violente și răuvoitoare, care îi conduce pe calea DISTRUGERII TOTALE”, a scris Trump.

Trump a mai spus că înlocuiește taxa de 20% cu acorduri de „comerț și investiții” cu țările din Golf.

Strâmtoarea Ormuz este acum deschisă tuturor navelor non-iraniene, spune el în postare.

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„Petrolul curge ca niciodată, grație puterii impresionante a armatei Statelor Unite. Un salut special pentru secretarul de Război, Pete Hegseth, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, Dan Caine, și comandantul Comandamentului Central al Statelor Unite, amiralul Brad Cooper. Datorită lor și tuturor membrilor celei mai puternice armate din lume, Strâmtoarea Ormuz este deschisă TUTUROR navelor, cu excepția celor iraniene — iar asta din cauza conducerii lor mincinoase, violente și răuvoitoare, care îi duce pe calea DISTRUGERII TOTALE.

Prin urmare, vom institui o blocadă TOTALĂ, dar numai asupra navelor care sosesc în sau pleacă din porturile iraniene sau care transportă orice are legătură cu mărfuri iraniene. Pe baza unor discuții extrem de productive cu liderii din Orientul Mijlociu, am decis să înlocuiesc taxa de rambursare de 20% a Statelor Unite cu acorduri comerciale și de investiții pe care diversele state din Golf le vor încheia cu Statele Unite.

Aceste investiții vor fi MASIVE, dar, în același timp, extrem de benefice pentru ei și pentru viitorul lor. După cum știe toată lumea, avem cea mai mare investiție în dolari în Statele Unite, dintre toate țările din istorie, dar aceste noi investiții vor face ca această cifră să crească și mai mult, iar fabricile, uzinele și echipamentele vor curge în Statele Unite la niveluri istorice, ceea ce va crea milioane de locuri de muncă AMERICANE bine plătite!

America CÂȘTIGĂ din nou, câștigând ca niciodată până acum. Zilele în care Iranul ucidea sute de mii de oameni, inclusiv 52.000 de protestatari, s-au TERMINAT și, cel mai important, IRANUL NU VA AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, se arată în mesajul președintelui american.

Editor : M.C

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