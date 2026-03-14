Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită

KC-135 Stratotankers
KC-135 Stratotankers staționate în Israel. Foto: Profimedia
Un atac cu rachete iranian care a vizat o bază aeriană operată de SUA în Arabia Saudită a avariat cinci avioane americane de realimentare aeriană. Se pare că aeronavele au fost lovite în timp ce se aflau staționate la baza aeriană Prince Sultan.

Conform The Wall Street Journal din 14 martie, aeronavele avariate sunt avioane de realimentare KC-135 Stratotanker aparținând Forțelor Aeriene ale SUA. Publicația a raportat că aeronavele nu au fost distruse, ci au suferit avarii și sunt în prezent în curs de reparații. Nu au fost raportate victime în rândul personalului american.
The Wall Street Journal a raportat că aeronavele se aflau la baza aeriană Prince Sultan în momentul atacului. Baza găzduiește atât forțe expediționare americane, cât și unități ale Forțelor Aeriene Regale Saudite.

Formațiunile saudite staționate la bază includ Escadrilele Aeriene 4, 6 și 14, care operează aeronave de sprijin, precum avioane de realimentare aeriană, platforme de recunoaștere și sisteme aeriene de avertizare timpurie și control.

Potrivit The Wall Street Journal, aeronavele de realimentare aeriană au jucat un rol operațional semnificativ în operațiunile aeriene în curs ale SUA și Israelului în regiune. Avioanele cisternă permit avioanelor de vânătoare să-și extindă raza de acțiune prin realimentarea în zbor în timpul misiunilor către și dinspre zonele operaționale, inclusiv rutele asociate cu operațiunile legate de Iran.

Flota de avioane cisternă a SUA

Statele Unite dispun de o flotă numeroasă de avioane cisternă, cu peste 380 de avioane de realimentare aeriană în cadrul forțelor sale. Avionul KC-135 Stratotanker rămâne coloana vertebrală a acestei flote.

Analistul OSINT Steffan Watkins a remarcat pe X că activitatea avioanelor cisternă a fost deosebit de intensă în ultimele săptămâni. Potrivit lui Watkins, până la 75% din flota de avioane cisternă a fost în zbor în diferite momente pe parcursul perioadei de intensificare a operațiunilor.

Alte incidente

Aceste evoluții au loc pe fondul unei serii de incidente recente care implică avioane cisternă americane. În noaptea de 13 martie, un avion militar american KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului. Comandamentul Central al SUA a confirmat că patru dintre cei șase membri ai echipajului aflați la bordul aeronavei au fost uciși, în timp ce operațiunile de căutare și salvare au continuat.

Comandamentul Central al SUA a declarat că accidentul a avut loc în ceea ce a descris ca fiind „spațiul aerian aliat” în timpul unei operațiuni denumite Epic Fury. Potrivit comandamentului, două aeronave au fost implicate în incident: una s-a prăbușit, în timp ce a doua a aterizat în siguranță pe Aeroportul Ben Gurion din Israel.

