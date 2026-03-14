Iranul califică drept o „glumă” sprijinul acordat de Ucraina aliaţilor SUA din Golf în lupta împotriva dronelor

drone Shahed
Drone iraniene Shahed. Foto: Profimedia

Însărcinatul cu afaceri al Iranului în Ucraina, Shahriar Amouzegar, a ironizat sprijinul promis de Kiev aliaţilor din Golf ai Statelor Unite, calificându-l drept „glumă”, în timp ce preşedintele Volodimir Zelenski laudă experienţa forţelor sale în lupta împotriva dronelor.

„În ceea ce priveşte măsurile luate de Ucraina în Orientul Mijlociu împotriva dronelor, le considerăm în esenţă o glumă şi un gest pur simbolic”, a declarat Amouzegar într-un interviu acordat vineri agenţiei AFP la Ambasada Iranului.

Pe de altă parte, Oleksandr Iurceak, directorul Asociaţiei ucrainene pentru automatizare industrială, a declarat pentru AFP: „Acum şase luni, am propus acest lucru la Washington, dar la momentul respectiv au refuzat. Astăzi, revin la noi spunând: «OK, daţi-ne tehnologiile voastre anti-Shahed»”.

„Israelul şi-a manifestat interesul de o săptămână, iar Statele din Golf şi Arabia Saudită sunt interesate de posibile contracte cu ucrainenii”, asigură Emmanuel Lowe, ambasador internaţional al clusterului ucrainean de tehnologii cu dublă utilizare.

După patru ani de război în Ucraina, unde dronele sunt responsabile de 70% din pierderile de pe front, bazele americane şi europene din Orientul Mijlociu nu sunt încă protejate împotriva dronelor Shahed, notează AFP, citată de News.ro.

Rusia a folosit la începutul războiului drone iraniene Shahed împotriva Ucrainei, dar acum le produce local, în urma unei colaborări cu Iranul. 

