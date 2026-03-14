Zece plăci de beton au fost afectate în urma surpării de pe Mihai Bravu, anunță Termoenergetica. Se menţin restricţiile de circulaţie

Aproximativ zece plăci de beton au fost afectate în urma surpării asfaltului produse sâmbătă dimineaţă pe Şoseaua Mihai Bravu, informează compania Termoenergetica.

S-a constatat de asemenea că starea structurală a galeriei de termoficare este "sever afectată". Luni vor fi stabilite soluţiile tehnice pentru continuarea lucrărilor, iar până la finalizarea acestor evaluări, restricţiile de circulaţie rămân în vigoare.

Fiecare dintre cele zece plăti de beton afectate are o lungime de aproximativ 4,5 metri.

"În urma verificărilor tehnice efectuate la faţa locului, s-a constatat că starea structurală a galeriei de termoficare este sever degradată, motiv pentru care montarea plăcilor de acoperire nu poate fi realizată în condiţii de siguranţă în acest moment. În consecinţă, circulaţia rutieră pe tronsonul afectat al Şoselei Mihai Bravu nu poate fi reluată. Pentru a permite reluarea furnizării agentului termic către consumatori, conducta de termoficare amplasată în interiorul galeriei va fi încărcată cu agent termic, operaţiune care se desfăşoară cu monitorizarea permanentă a echipelor tehnice", transmite compania.

În cursul zilei de luni vor fi stabilite soluţiile tehnice pentru refacerea galeriei de termoficare, precum şi pentru restabilirea structurii rutiere pe tronsonul afectat.

"Până la finalizarea acestor evaluări şi a lucrărilor necesare, restricţiile de circulaţie rămân în vigoare", menţionează sursa citată.

Sâmbătă dimineaţa a fost semnalată surparea carosabilului pe Şoseaua Mihai Bravu, iar pentru siguranţa traficului au fost instituite restricţii de circulaţie pe sensul dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Cauza producerii surpării nu este cunoscută în acest moment.

Echipele Termoenergetica, împreună cu cele ale societăţii ELSACO, au intervenit încă din cursul dimineţii pentru verificarea reţelelor de termoficare aflate în zonă şi pentru stabilizarea perimetrului afectat.

"De asemenea, Magistrala 2 Sud, pusă în funcţiune în anul 1972, este inclusă în programul de modernizare derulat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Lotul 1 - Obiectivul 1, lucrările fiind executate de firma ELSACO", transmite Termoenergetica.

Editor : A.P.