Zece plăci de beton au fost afectate în urma surpării de pe Mihai Bravu, anunță Termoenergetica. Se menţin restricţiile de circulaţie

Zece plăci de beton au fost afectate în urma surpării de pe Mihai Bravu.

Aproximativ zece plăci de beton au fost afectate în urma surpării asfaltului produse sâmbătă dimineaţă pe Şoseaua Mihai Bravu, informează compania Termoenergetica.

S-a constatat de asemenea că starea structurală a galeriei de termoficare este "sever afectată". Luni vor fi stabilite soluţiile tehnice pentru continuarea lucrărilor, iar până la finalizarea acestor evaluări, restricţiile de circulaţie rămân în vigoare.

Fiecare dintre cele zece plăti de beton afectate are o lungime de aproximativ 4,5 metri.

"În urma verificărilor tehnice efectuate la faţa locului, s-a constatat că starea structurală a galeriei de termoficare este sever degradată, motiv pentru care montarea plăcilor de acoperire nu poate fi realizată în condiţii de siguranţă în acest moment. În consecinţă, circulaţia rutieră pe tronsonul afectat al Şoselei Mihai Bravu nu poate fi reluată. Pentru a permite reluarea furnizării agentului termic către consumatori, conducta de termoficare amplasată în interiorul galeriei va fi încărcată cu agent termic, operaţiune care se desfăşoară cu monitorizarea permanentă a echipelor tehnice", transmite compania.

În cursul zilei de luni vor fi stabilite soluţiile tehnice pentru refacerea galeriei de termoficare, precum şi pentru restabilirea structurii rutiere pe tronsonul afectat.

"Până la finalizarea acestor evaluări şi a lucrărilor necesare, restricţiile de circulaţie rămân în vigoare", menţionează sursa citată.

Sâmbătă dimineaţa a fost semnalată surparea carosabilului pe Şoseaua Mihai Bravu, iar pentru siguranţa traficului au fost instituite restricţii de circulaţie pe sensul dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Cauza producerii surpării nu este cunoscută în acest moment.

Echipele Termoenergetica, împreună cu cele ale societăţii ELSACO, au intervenit încă din cursul dimineţii pentru verificarea reţelelor de termoficare aflate în zonă şi pentru stabilizarea perimetrului afectat.

"De asemenea, Magistrala 2 Sud, pusă în funcţiune în anul 1972, este inclusă în programul de modernizare derulat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Lotul 1 - Obiectivul 1, lucrările fiind executate de firma ELSACO", transmite Termoenergetica.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
2
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
aeronava kc-135 in zbor
3
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
5
Rusia își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Germania
Te-ar putea interesa și:
Amenzi pentru petarde și artificii de sărbători. Foto Getty Images
Bucureștiul renunță la artificii. Ce taxă trebuie să plătească cei care vor să organizeze spectacole pirotehnice
ciprian ciucu 2
Ciprian Ciucu face apel la artişti să nu accepte promovarea prin afişaj ilegal: „E o boală care sluţeşte Bucureştiul”
Primarul general Ciprian Ciucu.
Ciucu anunță majorarea chiriilor pentru locuințele de stat din Capitală: „M-a certat un domn care plăteşte 400 de lei pentru 120 mp”
BUCURESTI - SEDINTA CGMB - 22 DEC 2022
Consiliul General al Capitalei l-a împuternicit pe Ciprian Ciucu să declanșeze un audit extern la STB și Termoenergetica
Garnitură de metrou.
Incident grav la stația de metrou Piața Unirii 2: Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a fost lovit de tren. Anunțul Metrorex
Recomandările redacţiei
Victor Iușcenko și Viktor Orban
Fostul președinte ucrainean V. Iușcenko, scrisoare către Orban: Erai...
Iran National Aerospace Park
Iranul afirmă că Ucraina devine o "ţintă legitimă" pentru că sprijină...
Romanian Police Special Forces (SIIAS), part of European special police group ATLAS, in a Mercedes Vito - December 1st parade
Intervenție a poliției pentru calmarea unui bărbat care arunca cu...
bombardament in iran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15: SUA au bombardat insula Kharg...
Ultimele știri
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles
Cornee artificială din solzi de pește, testată ca alternativă mai ieftină la transplant în bolile grave ale ochiului
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Citește mai multe
