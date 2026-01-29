Live TV

„Avortul să fie imposibil fără consimţământul soțului.” Patriarhul Kirill susţine restricționarea drepturilor femeii în Rusia

Data publicării:
Patriarhul Kirill
Patriarhul Kirill, un susținător al lui Putin. Foto: Profimedia

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a susţinut joi interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului, informează EFE.

„Ar fi corect ca avortul să fie imposibil prin decizia exclusivă a mamei, fără consimţământul tatălui, în cazul, desigur, în care căsătoria a fost înregistrată”, a spus patriarhul Kirill, vorbind în faţa Senatului, potrivit Agerpres.

El a argumentat că femeia care ia o astfel de decizie se poate afla „într-o stare de dezechilibru”, având în vedere că „femeile sunt mai vulnerabile emoţional”, în special la începutul sarcinii.

„Şi de aceea este important să ai un soţ aproape care să poată spune la momentul potrivit: 'Nu, ascultă, vom reuşi să mergem înainte, vom câştiga nişte bani, nu este nevoie, nu o face'. Cuvintele soţului trebuie să fie prezente în discuţia despre dacă trebuie sau nu să se comită acest act”, a subliniat patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Patriarhul Kirill l-a citat pe preşedintele rus, Vladimir Putin, afirmând că „decizia referitoare la copii trebuie luată de întreaga familie, nu de unul dintre părinţi”.

Patriarhul Rusiei a afirmat că dacă autorităţile doresc cu adevărat ca rata natalităţii să crească nu pot închide ochii la ceea ce împiedică poporul rus să „redevină mare”, şi anume lipsa „unui număr suficient de persoane pe un teritoriu atât de vast”.

Deputaţii partidului Kremlinului, care au estimat că „aproximativ un milion de copii” nu se nasc din cauza întreruperii sarcinii, au susţinut moţiunea de a include într-o lege necesitatea consimţământului tatălui pentru realizarea unui avort.

În urmă cu puţin peste un an s-a raportat că femeile însărcinate din Rusia au început să primească o scrisoare de la patriarh în cadrul unei campanii naţionale împotriva avortului pentru a combate gravă criză demografică cu care se confruntă ţară.

Autorităţile ruse urmăresc să contracareze scăderea drastică a natalităţii, legată atât de incertitudinea cauzată de război, cât şi de "gaura demografică" în care se află Rusia odată ce femeile născute în anii '90 ai secolului XX ajung la vârsta fertilă, perioadă în care s-a înregistrat totodată o scădere bruscă a naşterilor.

Guvernul rus promovează o serie de proiecte menite să crească numărul familiilor numeroase şi a aprobat o lege ce interzice propaganda ideologiei „childfree” care urmăreşte recunoaşterea dreptului femeilor de a nu avea copii, printre alte măsuri.

Preşedintele Vladimir Putin, a cărui campanie militară în Ucraina a curmat viaţa a peste 300.000 de bărbaţi, potrivit unor surse independente, susţine ca fiecare femeie rusă să aibă minimum trei copii.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
2
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rubio si lavrov
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Kremlinul îl critică pe Zelenski pentru că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova
Russian pro-war fanatics praise 'Colonel Elon Muskov' amid admissions Elon Musk's Starlink satellite equipment is in use by the Russian armed forces in occupied Ukraine. Pictured: Ukrainian soldier setting up Starlink satellite equipment
Ucraina contactează SpaceX în legătură cu dronele rusești care utilizează rețeaua de sateliți Starlink. România, în raza de acțiune
Close-up of the brass plate at the entrance to the French government's Ministry for Europe and Foreign Affairs, located Quai d'Orsay in Paris, France
Franța invocă o situație „foarte specifică” și refuză negocieri cu SUA și Rusia privind controlul armelor nucleare
EU Foreign Affairs Council Meeting in Brussels
Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite”
Recomandările redacţiei
FED CONFERINTA NICUSOR DAN 040625 FOCOTROCENI_27716
Președintele Nicușor Dan vine azi în studioul Digi24
donald trump
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de...
Screenshot 2026-01-29 190601
Ancheta în cazul accidentului din Timiș soldat cu 7 morți se...
ana maria barbosu arata medalia obtinuta
Ana Maria Bărbosu are șanse să păstreze medalia obținută la JO 2024...
Ultimele știri
SUA trimit încă o navă de război în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul
UE acordă Ucrainei ajutor umanitar de 145 de milioane de euro și sute de generatoare electrice
Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Maramureș, prin zăpadă care ajunge la 2 metri. Doi ucraineni au rămas blocați pe munte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Fanatik.ro
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN