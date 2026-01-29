„Avortul să fie imposibil fără consimţământul soțului.” Patriarhul Kirill susţine restricționarea drepturilor femeii în Rusia

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a susţinut joi interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului, informează EFE.

„Ar fi corect ca avortul să fie imposibil prin decizia exclusivă a mamei, fără consimţământul tatălui, în cazul, desigur, în care căsătoria a fost înregistrată”, a spus patriarhul Kirill, vorbind în faţa Senatului, potrivit Agerpres.

El a argumentat că femeia care ia o astfel de decizie se poate afla „într-o stare de dezechilibru”, având în vedere că „femeile sunt mai vulnerabile emoţional”, în special la începutul sarcinii.

„Şi de aceea este important să ai un soţ aproape care să poată spune la momentul potrivit: 'Nu, ascultă, vom reuşi să mergem înainte, vom câştiga nişte bani, nu este nevoie, nu o face'. Cuvintele soţului trebuie să fie prezente în discuţia despre dacă trebuie sau nu să se comită acest act”, a subliniat patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Patriarhul Kirill l-a citat pe preşedintele rus, Vladimir Putin, afirmând că „decizia referitoare la copii trebuie luată de întreaga familie, nu de unul dintre părinţi”.

Patriarhul Rusiei a afirmat că dacă autorităţile doresc cu adevărat ca rata natalităţii să crească nu pot închide ochii la ceea ce împiedică poporul rus să „redevină mare”, şi anume lipsa „unui număr suficient de persoane pe un teritoriu atât de vast”.

Deputaţii partidului Kremlinului, care au estimat că „aproximativ un milion de copii” nu se nasc din cauza întreruperii sarcinii, au susţinut moţiunea de a include într-o lege necesitatea consimţământului tatălui pentru realizarea unui avort.

În urmă cu puţin peste un an s-a raportat că femeile însărcinate din Rusia au început să primească o scrisoare de la patriarh în cadrul unei campanii naţionale împotriva avortului pentru a combate gravă criză demografică cu care se confruntă ţară.

Autorităţile ruse urmăresc să contracareze scăderea drastică a natalităţii, legată atât de incertitudinea cauzată de război, cât şi de "gaura demografică" în care se află Rusia odată ce femeile născute în anii '90 ai secolului XX ajung la vârsta fertilă, perioadă în care s-a înregistrat totodată o scădere bruscă a naşterilor.

Guvernul rus promovează o serie de proiecte menite să crească numărul familiilor numeroase şi a aprobat o lege ce interzice propaganda ideologiei „childfree” care urmăreşte recunoaşterea dreptului femeilor de a nu avea copii, printre alte măsuri.

Preşedintele Vladimir Putin, a cărui campanie militară în Ucraina a curmat viaţa a peste 300.000 de bărbaţi, potrivit unor surse independente, susţine ca fiecare femeie rusă să aibă minimum trei copii.

