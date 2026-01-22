Live TV

Trump urmează să lanseze „Consiliul pentru Pace”, într-o ceremonie la Davos unde participă peste 30 de națiuni

Data publicării:
ceremonia pentru consiliul pentru pace
Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump urmează să susțină, la Davos, o ceremonie de semnare pentru „Consiliul pentru Pace”, o structură de lideri internaționali propusă chiar de liderul SUA, relatează BBC. Circa 35 dintre cele 50 de națiuni invitate participă la ceremonie, potrivit unui înalt funcționar al administrației SUA.

O ceremonie de semnare pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump urmează să aibă loc, joi, la Davos, în Elveția. 

Inițial, „Consiliul pentru Pace” al lui Trump avea scopul de a contribui la încheierea războiului de doi ani dintre Israel și Hamas din Gaza și de a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza.

Însă, un document scurs, citat de BBC, nu menționează teritoriul palestinian și sugerează că organizația ar putea fi gândită mai degrabă pentru a înlocui unele funcții ale Organizației Națiunilor Unite. Totuși, în cadrul „Consiliului pentru Pace” este prevăzut un „Comitet Executiv pentru Gaza”, care va fi responsabil de coordonarea tuturor activităților administrative pe teren, conform Casei Albe.

Potrivit acestui document scurs, „Consiliul pentru Pace” este o organizație internațională cu mandat de construire a păcii în conformitate cu dreptul internațional. Documentul mai arată și că acest consiliu va intra în vigoare după ce trei state vor accepta formal să fie obligate de prevederile sale. Statele membre vor primi mandate de câte trei ani, cu posibilitatea de reînnoire, iar locuri permanente vor fi disponibile celor care contribuie cu 1 miliard de dolari.

Donald Trump este numit președinte și, separat, reprezentant al SUA, având autoritatea de a numi membri ai comitetului executiv și de a crea sau dizolva organisme subordonate.

Casa Albă a anunțat deja șapte membri ai comitetului executiv fondator, printre care secretarul de stat american Marco Rubio, președintele Băncii Mondiale Ajay Banga și fostul premier britanic Tony Blair.

Donald Trump afirmă că președintele rus Vladimir Putin ar fi „acceptat” invitația de a participa la „Consiliul pentru Pace”, sugerând că liderul rus ar fi oferit sprijin privind activele înghețate ale Rusiei.

Digi Sport
