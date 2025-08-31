Live TV

Trump vrea să aibă controlul asupra Rezervei Federale: Independenţa băncii centrale americane e în cel mai mare pericol din istorie

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Preşedintele american Donald Trump a declanşat o confruntare fără precedent cu Rezerva Federală (Fed), după ce a încercat să o demită pe guvernatoarea Lisa Cook, un gest care ar marca o ruptură istorică în independenţa băncii centrale.

În ultimele luni, Trump a atacat în repetate rânduri Fed pentru refuzul de a reduce dobânzile, a ameninţat cu înlăturarea lui Jerome Powell din funcţia de preşedinte şi acum face primul pas concret spre remodelarea instituţiei după propriile interese, relatează CNBC, citat de Agerpres.

Pentru Trump, miza este uriaşă: dobânzi mai mici care să uşureze povara uriaşei datorii federale şi să stimuleze piaţa imobiliară, dar şi o reconfigurare a unui organism pe care îl consideră ”scăpat de sub control”.

Susţinătorii săi spun că Fed şi-a depăşit mandatul intrând în teme precum schimbările climatice şi diversitatea, însă criticii avertizează că presiunile Casei Albe ar putea transforma Fed într-un instrument politic şi ar submina credibilitatea dolarului.

Consiliul guvernatorilor Rezervei Federale controlează nu doar supravegherea băncilor, ci şi instrumente-cheie precum dobânda de discount, dobânzile la rezerve şi numirea şefilor celor 12 bănci regionale, cu mandate care vor expira în 2026.

O majoritate favorabilă lui Trump ar deschide calea unei influenţe directe a preşedintelui asupra politicii monetare americane.

„Asistăm la cel mai grav pericol la adresa independenţei Fed din istoria republicii”, avertizează Robert Hockett, profesor la Cornell.

Riscul, spun experţii, este ca Rezerva Federală să devină un simplu instrument al politicii de la Casa Albă, cu consecinţe care pot varia de la inflaţii galopante până la pierderea încrederii în dolar pe termen lung.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
4
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Digi Sport
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1009282365
Nicuşor Dan, vizită în R. Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române...
ploaie
Avertizare meteo de furtuni: 17 județe intră sub cod galben...
Xi Jinping și Vladimir Putin
Putin merge în China, într-o vizită „fără precedent”. Ce va încerca...
femeie care ameteste
„Putem antrena creierul”. Spitalul din țară care folosește, în...
Ultimele știri
„Metoda Georgescu” în R. Moldova. Cum a devenit vedetă pe TikTok candidatul susținut de George Simion: „Vasile cu mână de fier”
O substanță toxică din gelurile de unghii, interzisă de UE. Cât este de periculoasă pentru organism și ce efecte produce
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Rishi Sunak And Tech Giant Elon Musk Hold Live Chat During AI Safety Summit
„Partidul America” al lui Elon Musk a fost sortit eșecului: de ce nicio formațiune politică nouă nu reușește să prindă rădăcini în SUA
deportare SUA
O judecătoare federală a blocat planul lui Donald Trump de expulzare accelerată a migranţilor din SUA
donald trump
O curte de apel federală din SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Reacția liderului de la Casa Albă
profimedia-1029647444
Termene limită, iluzii și rachete balistice. Culisele negocierilor pentru pace Trump-Putin: „Kremlinul nu va accepta un compromis”
Donald Trump
Casa Albă anunță că Trump continuă demersurile pentru o întâlnire Putin-Zelenski
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și...
Fanatik.ro
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o...
Adevărul
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în...
Playtech
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Fără milă! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarăși de pe teren după 45 de minute
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie