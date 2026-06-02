Ucraina a ordonat evacuarea a peste 7.000 de civili din regiunea Harkov

Artileriști ucraineni pe frontul de la Harkov, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Autorităţile ucrainene au ordonat marţi evacuarea a peste 7.000 de civili din mai multe localităţi din regiunea Harkov, în nord-estul ţării, la graniţa cu Rusia, semn al îngrijorărilor legate de un avans al trupelor ruse.

„Având în vedere situaţia de securitate şi atacurile sistematice ale inamicului, extindem zona de evacuare obligatorie”, a declarat guvernatorul regional, Oleg Sinegubov, pe Telegram, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Această măsură se aplică în cazul a şapte localităţi şi afectează peste 7.000 de persoane, între care peste 1.700 de copii, a precizat el.

Autorităţile ucrainene ordonă cu regularitate evacuări ale civililor în estul ţării, unde este concentrată cea mai mare parte a luptelor de mai bine de patru ani, însă mai rar în alte zone.

Armata rusă controlează zone care se întind pe câteva zeci de kilometri pătraţi la graniţă, în regiunea Harkov şi în regiunea vecină Sumî, dar efortul său militar este concentrat în alte regiuni.

