Autoritățile ucrainene au arestat o femeie suspectată de otrăvirea unui militar la ordinul Moscovei, anunță TVP World.

Într-o declarație făcută joi, poliția națională a Ucrainei a afirmat că femeia, o rezidentă în vârstă de 26 de ani din orașul Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a fost recrutată de serviciile speciale ruse și „a acționat sub îndrumarea clară” a unor contacte din Moscova.

Autoritățile au declarat: „În timpul unei întâlniri într-un apartament închiriat [în orașul Uzhhorod, din vestul Ucrainei], femeia a strecurat o substanță pregătită în prealabil în băutura militarului [ucrainean]. După ce a consumat-o, acesta a murit în câteva ore.

„Femeia și-a informat coordonatorul cu privire la starea bărbatului și, urmând instrucțiunile acestuia, a încercat să ascundă urmele crimei – a distrus recipientul cu substanța rămasă și, după ce a așteptat până dimineața, a chemat o ambulanță”, au adăugat acestea.

Poliția a declarat că moartea militarului ucrainean, al cărui cadavru a fost găsit pe 13 aprilie, a fost inițial atribuită unor cauze naturale, dar anchetele ulterioare i-au determinat pe anchetatori să suspecteze implicarea Rusiei.

Autoritățile susțin că serviciile de informații ruse au recrutat-o pe suspectă în urmă cu aproximativ o lună și i-au creat un cont pe un site de întâlniri pe care l-au folosit pentru a-l găsi și a-l contacta pe soldatul ucrainean, aranjând ulterior o întâlnire între cei doi.

Procurorii din regiunea Zakarpattia, din vestul Ucrainei, au declarat că suspectei i s-au oferit 3.000 de dolari pentru a introduce substanța în băutura militarului și apoi pentru a obține informații de pe telefonul acestuia.

Tânăra de 26 de ani a fost acuzată de trădare de stat comisă sub legea marțială, faptă care poate fi pedepsită cu închisoare de la 15 ani până la închisoare pe viață.

Într-o declarație publicată online, șeful parchetului regional a spus: „Trăim într-o stare de război... În timp ce unii apără statul cu prețul propriilor vieți, alții încearcă să profite de situație în interes propriu”

