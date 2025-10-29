UE avertizează Marea Britanie: Proiectul de lege propus de Keir Starmer riscă să încalce acordul post-Brexit (The Guardian)

Uniunea Europeană avertizează că proiectul de lege privind planificarea și infrastructura, propus de guvernul condus de Keir Starmer, ar putea încălca acordul comercial post-Brexit. Potrivit The Guardian, Bruxellesul consideră că măsurile prin care Londra intenționează să relaxeze protecțiile de mediu pentru a stimula economia riscă să ofere Marii Britanii un avantaj competitiv neloial și să afecteze accesul la piețele europene de energie.

Potrivit informațiilor obținute de The Guardian, Pedro Serrano s-a întâlnit în această săptămână cu ministra Mediului, Emma Reynolds, și a avertizat-o că proiectul de lege privind planificarea și infrastructura, aflat în dezbatere în Camera Lorzilor, riscă să afecteze acordul comercial post-Brexit.

Reprezentanții UE au avertizat, de asemenea, guvernul britanic că accesul la piețele europene de energie ar putea fi periclitat de același proiect. Măsura ar fi extrem de problematică pentru Marea Britanie, care importă 16% din electricitatea sa din Europa. Guvernul britanic estimează că acordul comercial actual va adăuga aproximativ 9 miliarde de lire sterline la economia țării până în 2040.

Proiectul de lege, conceput pentru a stimula creșterea economică, elimină o serie de protecții ale naturii preluate din legislația UE și le înlocuiește cu posibilitatea ca dezvoltatorii imobiliari să construiască pe terenuri cu valoare ecologică dacă plătesc o contribuție la un „fond pentru refacerea naturii” și se angajează să îmbunătățească mediul în termen de 10 ani.

Uniunea Europeană consideră însă că propriile reglementări sunt mai solide, întrucât se concentrează pe prevenirea distrugerii habitatelor, nu pe compensarea pierderilor prin promisiuni vagi pe termen lung.

Negociatorii europeni au observat, de asemenea, că proiectul permite Ministerului de Finanțe britanic să retragă fonduri din bugetul destinat refacerii naturii în anumite situații, ceea ce înseamnă că banii nu sunt protejați integral pentru scopurile de conservare.

Ambasadorul Pedro Serrano ar fi avertizat-o pe Emma Reynolds că, în forma actuală, legea ar putea încălca principiile de „egalitate de condiții” (level playing field) care stau la baza acordului de liber schimb. Aceste reguli prevăd că Regatul Unit nu poate relaxa standardele sale de mediu într-un mod care i-ar oferi un avantaj competitiv față de Uniunea Europeană. Blocul comunitar consideră că noul proiect face exact acest lucru.

Reprezentanți ai UE au exprimat aceleași îngrijorări și la o întâlnire cu oficiali guvernamentali britanici desfășurată la începutul acestei luni.

Uniunea a remarcat că toate discursurile oficialilor britanici despre proiect s-au concentrat pe reducerea birocrației pentru stimularea creșterii economice. Din acest motiv, spun oficialii europeni, guvernului îi va fi dificil să susțină că legea nu conferă Regatului Unit un avantaj competitiv neloial.

Premierul Keir Starmer încearcă în prezent o „resetare” a relațiilor cu Uniunea Europeană, pentru a reduce fricțiunile comerciale și a repara o parte din pagubele economice provocate de Brexit.

„Este de înțeles că Uniunea Europeană este îngrijorată de faptul că acest proiect de lege, în forma sa actuală, reprezintă un regres față de angajamentele asumate de Regatul Unit la ieșirea din UE, când s-a convenit menținerea unor standarde similare de protecție a mediului și a naturii”, a declarat Ben Reynolds, reprezentant al think tank-ului ecologist IEEP UK.

„Nu există un argument clar în favoarea eliminării acestor protecții, așa cum amenință acum proiectul, dar există un argument puternic împotrivă, mai ales dacă riscă să submineze eforturile guvernului de a reconstrui relațiile cu UE. Din punct de vedere economic, cooperarea mai strânsă cu Uniunea – fie pe piețele de energie, fie în alte domenii – ar aduce beneficii companiilor britanice și ar îmbunătăți standardele noastre de mediu,” a adăugat el.

La începutul acestui an, UE și Regatul Unit au discutat despre participarea Marii Britanii la piața europeană de energie electrică. În cadrul acestor discuții, Londra a convenit să se alinieze la protecțiile de mediu relevante pentru construcția infrastructurii energetice. Totuși, proiectul de lege actual prevede eliminarea acestor reguli pentru a facilita dezvoltarea energiei regenerabile – fapt pe care UE îl interpretează drept o relaxare a standardelor de mediu în favoarea producătorilor de energie.

„Proiectul de lege privind planificarea și infrastructura nu va duce la un regres al standardelor de mediu – va aduce o situație benefică atât pentru natură, cât și pentru dezvoltare. Planurile de implementare vor asigura rezultate mai bune pentru mediu decât actuala legislație, care doar compensează daunele, iar fondurile destinate refacerii naturii sunt protejate prin clauzele incluse în proiect. Ne menținem angajamentul față de acordul de comerț și cooperare cu UE și față de menținerea unor standarde înalte comune,” a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

