UE ia în calcul deschiderea unor baze de antrenament pentru soldaţii ucraineni în Ucraina

Data publicării:
Soldați ucraineni.
Uniunea Europeană are în vedere deschiderea a cel puţin două tabere de antrenament pentru militarii ucraineni în Ucraina în cazul încetării luptelor, a anunţat miercuri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.

„Am discutat despre instruirea soldaţilor ucraineni, de asemenea în Ucraina”, a declarat Kallas cu ocazia unei reuniuni la Bruxelles a miniştrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene.

„Am identificat două centre de antrenament care ar putea fi utilizate în acest scop”, a adăugat ea, fără să ofere detalii.

UE lăsase să se înţeleagă că ar putea antrena soldaţi ucraineni în Ucraina în cadrul garanţiilor de securitate pe care Kievul le cere în cazul unui tratat de pace.

Uniunea Europeană a antrenat deja circa 90.000 de soldaţi ucraineni în afara Ucrainei, ca parte a sprijinului militar acordat ţării de când aceasta a fost atacată masiv de Rusia pe 24 februarie 2022.

Mai multe state europene, inclusiv Regatul Unit şi Franţa, au declarat că sunt pregătite să trimită trupe în Ucraina odată ce se va ajunge la un acord de pace între Moscova şi Kiev.

Rusia se opune ferm şi a avertizat deja că soldaţii europeni desfăşuraţi în Ucraina ar fi atunci „ţinte legitime”.

