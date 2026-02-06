Live TV

Alarmă la una dintre cele mai mari baze aeriene din Polonia, după ce în perimetrul ei s-a prăbușit o dronă „de jucărie"

Data publicării:
Bază militară Polonia
Bază militară Polonia. Foto: profimedia

O dronă de mici dimensiuni s-a prăbușit vineri la una dintre cele mai mari baze aeriene militare din Polonia, declanșând o anchetă a poliției militare, au declarat autoritățile.

Ancheta declanșată după ce o dronă „de jucărie” a căzut pe o bază militară poloneză specializată.

Incidentul a avut loc la baza Batalionului 1 Cavalerie Aeriană din Leźnica Wielka, lângă Łódź, în centrul Poloniei.

Nu au fost raportate pagube sau răniți.

Nu se știe încă dacă drona era echipament militar sau o dronă civilă „de jucărie”.

Obiectul va fi examinat de experți pentru a se determina tipul și originea sa, a declarat Jandarmeria Militară din Polonia, adăugând că unitatea sa din Łódź conduce ancheta.

„În prezent, la fața locului se desfășoară activități procedurale”, a scris forța pe X.

Zborul cu drone deasupra bazelor militare este ilegal conform legii aviației poloneze și poate fi pedepsit cu închisoare de până la cinci ani, a adăugat Jandarmeria într-o postare ulterioară.

Baza aeriană Leźnica Wielka servește ca un important nod de elicoptere pentru forțele terestre ale Poloniei.

La începutul acestei luni, o dronă care a căzut la o altă bază militară din Polonia a fost identificată ulterior ca fiind o dronă de jucărie

Editor : Sebastian Eduard

