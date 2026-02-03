Live TV

Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat

Data publicării:
Swedish and Polish military holds exercise on the strategically important island of Gotland
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Reuters

Un angajat cu vechime al Ministerului Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete ruse, potrivit presei poloneze.

Arestarea presupusului spion, un angajat de nivel mediu al Departamentului de Strategie și Planificare a Apărării din cadrul ministerului, a avut loc astăzi în jurul orei 8 dimineața, la scurt timp după ce suspectul s-a prezentat la serviciu.

Operațiunea ar fi fost rezultatul unei anchete îndelungate conduse de Serviciul de Contrainformații Militare al Poloniei.

Ancheta este în curs de desfășurare, iar cazul este în evoluție.

Știre în curs de actualizare

