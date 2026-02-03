Un angajat al Ministerului Apărării din Polonia care ar fi spionat pentru ruși a fost arestat
Data publicării:
Un angajat cu vechime al Ministerului Apărării din Polonia a fost reținut marți dimineață, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor secrete ruse, potrivit presei poloneze.
Arestarea presupusului spion, un angajat de nivel mediu al Departamentului de Strategie și Planificare a Apărării din cadrul ministerului, a avut loc astăzi în jurul orei 8 dimineața, la scurt timp după ce suspectul s-a prezentat la serviciu.
Operațiunea ar fi fost rezultatul unei anchete îndelungate conduse de Serviciul de Contrainformații Militare al Poloniei.
Ancheta este în curs de desfășurare, iar cazul este în evoluție.