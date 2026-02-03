Live TV

Un avion F-35 american a doborât o dronă iraniană care se apropia „cu intenții neclare” de portavionul Abraham Lincoln

Data actualizării: Data publicării:
Portavionul Abraham Lincoln
Portavionul Abraham Lincoln. Foto: Profimedia

Forţele armate ale Statelor Unite au doborât marţi o dronă iraniană care se apropia de portavionul Abraham Lincoln, în Marea Arabiei, a declarat agenţiei Reuters o sursă oficială americană.

Drona Shahed-139 se îndrepta către portavion când a fost distrusă de un avion de vânătoare F-35.

Incidentul are loc înaintea discuțiilor dintre SUA și Iran de la sfârșitul acestei săptămâni, pe fondul consolidării prezenței militare americane în regiune.

Armata americană a doborât drona întrucât aceasta „s-a apropiat agresiv de un portavion al Marinei SUA cu intenții neclare”, a declarat un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA pentru Fox News.

„USS Abraham Lincoln (CVN 72) tranzita Marea Arabiei la aproximativ 500 de mile de coasta sudică a Iranului când o dronă iraniană Shahed-139 a manevrat inutil în direcția navei”, a adăugat căpitanul Tim Hawkins.

„Drona iraniană a continuat să zboare spre navă, în ciuda măsurilor de dezescaladare luate de forțele americane care operează în apele internaționale”, a mai declarat CENTCOM. „Un avion de vânătoare F-35C de pe Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în legitimă apărare și pentru a proteja portavionul și personalul de la bord.”

Hawkins a declarat că niciun membru al armatei americane nu a fost rănit și niciun echipament american nu a fost avariat în timpul incidentului

 

 

