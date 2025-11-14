Un bărbat a fost împușcat de poliție vineri, 14 noiembrie, în gara Montparnasse din Paris, după ce acesta a încercat să-i atace pe agenți cu un cuțit pe care-l avea asupra lui. Gara a fost evacuată și a fost instituită o zonă de securitate.

Cel puțin un foc de armă a fost tras la gara Montparnasse din Paris de către poliție vineri, a comunicat parchetul din Paris pentru BFMTV.

„Din primele informații care ne-au fost comunicate reiese că un bărbat cunoscut pentru violență domestică a scos un cuțit, iar un polițist a folosit arma pentru a-l opri”, a precizat parchetul din Paris.

„Bărbatul s-ar fi înjunghiat apoi cu un cuțit”. Serviciile de urgență au fost chemate la fața locului și a avut loc o evacuare.

„În urma unei intervenții a poliției pentru a imobiliza un individ, a fost instituită o zonă de securitate într-o mică parte a gării Paris Montparnasse, a transmis SNCF. „Traficul este ușor perturbat”.

Conform Le Figaro, bărbatul tocmai sosise la bordul unui tren Ouigo din Rennes. Potrivit unei surse polițienești citate de ziarul francez, bărbatul în vârstă de 44 de ani, originar din Wallis și Futuna, era căutat la cererea parchetului din Créteil și a comisariatului din Cachan pentru că amenințase că își va ucide soția și copiii. La rândul său, parchetul din Paris a declarat că individul era „cunoscut pentru violență domestică”.

La coborârea din tren, bărbatul, înarmat cu un cuțit, și-ar fi pus lama la gât la vederea agenților veniți să-l rețină. Au urmat câteva momente de tensiune extremă: potrivit sursei din poliție, bărbatul ar fi încercat să atace călătorii înainte de a se înjunghia de mai multe ori.

Polițiștii au deschis focul de două ori, rănindu-l grav la picioare. O persoană care trecea pe acolo ar fi fost, de asemenea, ușor rănită la picior. Contact de Le Figaro, parchetul din Paris a precizat că a fost informat despre „cel puțin un foc de armă tras în gara Montparnasse”.

