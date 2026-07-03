Cel puțin 3.700 de oameni au murit în Franța, Olanda și Belgia din cauze asociate valului de caniculă din iunie

Franţa, Ţările de Jos şi Belgia au înregistrat 3.700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din iunie, când a fost observată o creştere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autorităţile au avertizat că bilanţul este preliminar şi ar putea creşte, transmite vineri Reuters.

Specialiştii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 şi 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producţia de energie electrică, avariind infrastructura şi suprasolicitând sistemele sanitare.

Căldura extremă a fost, aproape cu certitudine, determinată de schimbările climatice, au declarat oamenii de ştiinţă.

În Franţa au fost înregistrate 2.025 de decese suplimentare în timpul valului de căldură, cu o creştere semnificativă a numărului de victime în rândul persoanelor cu vârsta peste 45 de ani, a declarat vineri ministrul francez al Sănătăţii, Stephanie Rist, la televiziunea locală.

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Numărul deceselor la domiciliu a crescut cu 91% în perioada 22-28 iunie faţă de săptămâna precedentă. Numărul deceselor din aziluri şi unităţi medicale a înregistrat, de asemenea, o creştere, a precizat Autoritatea naţională de sănătate publică într-un buletin informativ.

„Mortalitatea va fi... mai mare decât sugerează aceste cifre iniţiale”, a avertizat autoritatea.

În Belgia, Ministerul Sănătăţii a declarat joi că a înregistrat aproximativ 1.200 de decese suplimentare în perioada 18-29 iunie, adăugând că 530 dintre aceste decese au fost înregistrate în rândul persoanelor de 85 de ani sau peste această vârstă. În cazul persoanelor sub 65 de ani au fost înregistrate 180 dintre aceste decese suplimentare.

„O astfel de mortalitate în exces în timpul unui val de căldură este fără precedent în ţara noastră”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Autorităţile din Ţările de Jos au afirmat că valul de caniculă a contribuit la aproximativ 480 de decese suplimentare, în special în rândul persoanelor cu vârsta peste 80 de ani.

Editor : A.C.