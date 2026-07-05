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Opțiunea la care ar putea recurge Putin pentru a evita înfrângerea în războiul din Ucraina. De ce ar implica măsura riscuri enorme

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vladimir putin la birou
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Președintele rus Vladimir Putin ar putea recurge la o mobilizare în masă pentru a evita înfrângerea în războiul din Ucraina. Această opțiune este luată în considerare pe fondul pierderilor masive suferite de Rusia pe front, atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii logistice și gravei crize de combustibil, notează într-un articol publicat în Atlantic Council Mykola Bielieskov, cercetător la Institutul Național de Studii Strategice și analist principal la ONG-ul ucrainean „Come Back Alive”, relatează UNN.

În același timp, o astfel de măsură ar putea prezenta riscuri enorme pentru Kremlin, deoarece, de la începutul agresiunii pe scară largă împotriva Ucrainei, Putin a depus eforturi considerabile pentru a-i proteja pe cetățenii ruși obișnuiți de consecințele războiului.

În schimb, se aștepta ca aceștia să nu opună rezistență și să nu critice invazia sa. Orice încercare de a înrola un număr mare de ruși în armată ar încălca acest contract social tacit și ar putea destabiliza frontul intern, notează expertul.

Potrivit analistului, mobilizarea nu este singura opțiune de care dispune liderul rus. Cu toate acestea, opțiunile alternative, precum un atac asupra NATO sau o altă formă de escaladare, sunt și mai riscante.

Întrucât invazia se confruntă acum cu o amenințare foarte reală de eșec, singurul lucru pe care Putin nu și-l mai poate permite este să amâne rezolvarea problemei și să întârzie luarea unor decizii dificile, se mai menționează în articol.

În plus, Bielieskov este convins că mobilizarea în masă va fi extrem de nepopulară în rândul rușilor.

Reacția la mobilizarea anterioară din septembrie 2022 a fost în mare parte negativă: până la un milion de bărbați aflați la vârsta de recrutare au părăsit țara. Într-un moment în care oboseala de război este deja în creștere în Rusia, orice nouă mobilizare se va confrunta, aproape cu siguranță, cu critici și rezistență pe scară largă, a mai precizat acesta.

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Editor : A.M.G.

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