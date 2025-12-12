Moment jenant în timpul vizitei președintelui sârb la Bruxelles. Liderul de la Belgrad i-ar fi șoptit șefei CE, fără să conștientizeze că microfonul este încă deschis „am primit un mesaj de la Moscova acum”, relatează euronews.

În remarci surprinse de un microfon deschis, președintele sârb Aleksandar Vučić părea să sugereze că a primit un „mesaj de la Moscova” la sosirea sa la Bruxelles pentru discuții cu înalți oficiali ai Uniunii Europene.

Vučić mergea alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în clădirea Berlaymont din Bruxelles pentru o fotografie de familie joi, când părea să șoptească: „Am primit un mesaj de la Moscova”.

Schimbul a fost întrerupt brusc de von der Leyen, care părea să șoptească: „Hai să... să așteptăm până când”.

Cei doi erau însoțiți de președintele Consiliului UE, António Costa, și au ieșit împreună după ce au făcut o fotografie.

Nu este clar la ce mesaj din partea Moscovei se referea Vučić. Președintele sârb este unul dintre puținii lideri europeni care menține un canal de comunicare cu Kremlinul, întrucât UE a rupt relațiile diplomatice cu Moscova după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Vučić s-a aflat miercuri la Bruxelles pentru o întâlnire bilaterală între Serbia și UE, în cadrul căreia s-a discutat, printre alte teme, și despre candidatura țării la aderarea la UE.

Între timp, negocierile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina continuă.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că va prezenta în curând Statelor Unite „documente mai detaliate” privind o propunere de încheiere a războiului, cu contribuția partenerilor europeni ai Kievului.

Președintele american Donald Trump a sugerat săptămâna aceasta că ar putea călători în Europa pentru a participa la o întâlnire privind negocierile, dar numai dacă acest lucru va duce la avansarea procesului.

„Ei ar dori să participăm la o întâlnire în Europa în weekend, iar noi vom lua o decizie în funcție de rezultatele acesteia. Nu vrem să pierdem timpul”, a declarat Trump.

O reuniune a „Coaliției celor dispuși”, un grup de peste 30 de țări condus de Franța și Marea Britanie, este programată pentru joi. Biroul președintelui francez a declarat că acesta este un moment critic pentru Ucraina, poporul său și securitatea Europei.

Editor : A.R.