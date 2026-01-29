Uniunea Europeană a desemnat Garda Revoluționară Islamică din Iran drept grupare teroristă

Miniștrii de Externe ai UE au convenit joi să desemneze Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) drept grupare „teroristă”, a declarat șefa politicii externe a blocului comunitar, Kaja Kallas. „Orice regim care ucide mii de proprii cetățeni contribuie la propria sa dispariție”, a afirmat ea, potrivit Deutsche Welle.

Reacția Teheranului la decizia UE

ACTUALIZARE 18:45 Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că decizia UE de a include IRGC pe lista „organizațiilor teroriste” este o „greșeală strategică majoră” care demonstrează „indignare selectivă”, scrie Al Jazeera.

„Lăsând la o parte ipocrizia flagrantă a indignării sale selective – neadoptând nicio măsură ca răspuns la genocidul comis de Israel în Gaza și grăbindu-se totuși să „apere drepturile omului” în Iran – manevra de relații publice a Europei urmărește în principal să ascundă faptul că este un actor în declin sever”, a declarat Araghchi.

„Mai mult, întrucât continentul va fi cu siguranță afectat în mod masiv de un război total în regiunea noastră – inclusiv de efectele secundare ale creșterii prețurilor la energie – poziția actuală a UE este profund dăunătoare propriilor sale interese”, a adăugat el.

„Europenii merită mai mult decât ceea ce le oferă guvernele lor.”

„O astfel de decizie nefondată și fără temei, departe de orice raționalitate, a fost luată sub presiunea președintelui delirant și nesăbuit al Statelor Unite și a regimului sionist terorist și ucigaș de copii, și constituie o încălcare flagrantă a legilor și reglementărilor internaționale, a Cartei Națiunilor Unite și a principiilor fundamentale de respectare a suveranității naționale a țărilor”, se arată în declarația forțelor armate ale Iranului.

Declarația „avertizează, de asemenea, că consecințele periculoase ale acestei decizii ostile și provocatoare vor fi suportate în mod direct de factorii de decizie europeni”.

Ursula von der Leyen: „Terorist e termenul potrivit”

ACTUALIZARE 18:35 Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia statelor membre ale UE de a desemna Gardienii Revoluţiei drept „organizaţie teroristă”.



„Terorist este într-adevăr termenul potrivit pentru a descrie un regim care reprimă brutal demonstraţiile propriului popor”, a subliniat şefa Executivului european pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Știrea inițială

Reuniți la Bruxelles înainte de decizia de desemnare ca organizație teroristă, miniștrii au votat, de asemenea, adăugarea a 15 persoane și șase „entități” pe lista neagră a înghețării activelor și a interdicției de acordare a vizelor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ce înseamnă pentru IRCG includerea pe lista teroristă a UE?

Desemnarea, care este în mare parte simbolică, este o reacție la represiunea brutală a protestelor antiguvernamentale din Iran din ianuarie, în care mii de oameni au fost uciși.

„Dacă acționați ca teroriști, ar trebui să fiți tratați și ca teroriști”, a declarat Kallas reporterilor înaintea reuniunii.

Kallas, fost prim-ministru estonian care ocupă în prezent funcția de înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a afirmat că această măsură va plasa IRGC „pe picior de egalitate” cu grupurile teroriste precum Al-Qaeda, Hamas și așa-numitul Stat Islamic.

Ce este IRGC?

IRGC este ramura ideologică a forțelor de securitate din Teheran. A fost creată după Revoluția din 1979 pentru a proteja conducerea clericală și a susține ideologia islamistă șiită a regimului și principiile Revoluției.

Forța voluntară Basij a IRGC este considerată în general crucială pentru reprimarea protestelor.

Decizia anticipată a UE de a include Garda Revoluționară pe lista neagră vine după ce Franța și Italia au declarat că vor sprijini această măsură, după ce anterior se opuseseră.

Franța, în special, a ezitat să desemneze IRGC drept grup terorist din cauza îngrijorărilor legate de modul în care acest lucru ar afecta europenii reținuți în Iran. Franța dorește, de asemenea, să mențină relații diplomatice cu Teheranul.

„Se estimează că canalele diplomatice vor rămâne deschise chiar și după includerea Gărzii Revoluționare pe lista organizațiilor teroriste”, a declarat Kallas.

De ce UE include IRGC pe lista neagră?

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat joi dimineață reporterilor la Bruxelles că Parisul susține desemnarea ca organizație teroristă, deoarece „nu poate exista impunitate pentru crimele comise” de regimul clerical.

Barrot a adăugat că decizia poate fi privită și ca „un apel al Franței către autoritățile iraniene de a elibera miile de deținuți aruncați în închisorile regimului și de a pune capăt execuțiilor care perpetuează cea mai violentă represiune din istoria modernă a Iranului”.

Ministrul francez a îndemnat, de asemenea, autoritățile iraniene să pună capăt blocării internetului, impusă pentru prima dată la începutul lunii ianuarie în încercarea de a potoli tulburările.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat, la rândul său, că este „foarte mulțumit” de faptul că desemnarea ca organizație teroristă pare să „meargă în sfârșit mai departe”, adăugând că este „foarte încrezător” că statele membre ale UE vor putea ajunge la o „concluzie comună”.

„Este un succes pentru poporul iranian. Este un succes pentru umanitate și este, de asemenea, un succes pentru UE ca comunitate de valori”, a declarat Wadephul.

Editor : M.C