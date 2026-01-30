Avertisment asupra pericolului care ar putea apărea în UE din partea foștilor combatanți ruși, după război: Avem 1 milion de criminali

Estonia insistă ca foștii combatanți ruși care au participat la războiul împotriva Ucrainei să aibă interdicție de a intra în UE, odată ce războiul se va termina.

„Nu poate exista o cale de la Bucea la Bruxelles”, a declarat ministrul de externe estonian Margus Tsahkna reporterilor din capitala belgiană, adăugând că va ridica propunerea la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE mai târziu în aceeași zi, scrie Kyiv Independent.

Estonia, membră NATO care are graniță comună cu Rusia, a interzis accesul în spațiul Schengen pentru primii 261 de combatanți ruși la începutul lunii ianuarie. Tallinn solicită acum o abordare coordonată la nivelul întregului bloc.

„Avem aproape 1 milion de combatanți în Rusia. Aceștia sunt în principal criminali; sunt oameni foarte periculoși”, a declarat Tsahkna.

„Avem informații că majoritatea dintre ei vor veni în Europa după război. Iar Europa nu este pregătită pentru asta.”

O abordare mai robustă

Un diplomat estonian de rang înalt, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru Politico că metodele existente de identificare și interzicere a accesului persoanelor sunt prea lente și depind de fiecare țară în parte, motiv pentru care Estonia pledează pentru o abordare mai robustă.

Un alt oficial european a declarat pentru publicație că, deși Estonia are dreptul să impună o interdicție generală de intrare, acest lucru ar fi dificil pentru multe alte țări din UE, care ar trebui să întocmească o listă individuală a fiecărui luptător și să adune dovezile necesare.

„Risc clar pentru securitatea Europei”

Când a fost rugată de reporteri să comenteze propunerea, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a spus că „multe state membre” și-au exprimat sprijinul pentru o interdicție de intrare.

„Aceasta reprezintă un risc clar pentru securitatea Europei”, a spus Kallas. „Acesta este unul dintre pașii pentru care trebuie să ne pregătim.”

Kallas a adăugat că blocul va consulta în continuare statele membre ale UE pentru a se asigura că are un plan pentru perioada de după încetarea focului.

În Rusia, soldații care se întorc acasă de pe frontul din Ucraina au fost asociați cu creșterea criminalității. Peste 1.000 de persoane au fost ucise sau rănite de combatanții care s-au întors în ultimii patru ani, iar cazurile de jaf și trafic de droguri sunt, de asemenea, în creștere.

Rusia a recrutat pe scară largă condamnați pentru războiul din Ucraina, oferindu-le grațierea în schimbul serviciului pe front.

Editor : Sebastian Eduard