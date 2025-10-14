Bagaje mari și despăgubiri generoase. Parlamentul European susține drepturile pasagerilor, companiile aeriene sunt tot mai furioase

Companiile aeriene europene au denunțat adoptarea de către comisia pentru transporturi a Parlamentului European a unui text care refuză să îngreuneze obținerea de despăgubiri de către pasagerii aerieni pentru zborurile întârziate.

Textul comisiei, adoptat luni cu 34 de voturi pentru, 0 împotrivă și 2 abțineri, susține, de asemenea, o inițiativă care permite pasagerilor să transporte gratuit la bord bagaje de mână cu o greutate de până la 7 kilograme, scrie Politico.

Textul reprezintă poziția Parlamentului cu privire la proiectul de reformă a drepturilor pasagerilor aerieni.

Poziția este în contrast puternic cu propunerile Comisiei Europene și ale Consiliului UE, ceea ce înseamnă că negocierile tripartite care vor începe miercuri vor fi probabil tensionate.

Poziția comisiei provoacă furia industriei aviatice, iar marți, A4E — un grup de lobby al companiilor aeriene care include Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair și IAG, proprietarul British Airways — a calificat textul Parlamentului ca fiind „nerealist”.

Regulamentul actual acordă pasagerilor aerieni despăgubiri cuprinse între 250 și 600 de euro, în funcție de lungimea rutei, pentru toate zborurile întârziate cu cel puțin trei ore.

În 2013, Comisia a propus ridicarea pragului de întârziere la cinci ore pentru toate zborurile intra-UE sau pentru zborurile de până la 3.500 de kilometri; la nouă ore pentru zborurile extra-UE între 3.500 km și 6.000 km; și la 12 ore pentru zborurile extra-UE de peste 6.000 km.

Dosarul a fost blocat timp de ani de zile, avansând doar când Consiliul a sugerat în iunie un prag de patru ore pentru zborurile de până la 3.500 km sau în interiorul UE și de șase ore pentru zborurile de peste 3.500 km.

Parlamentul s-a opus însă „diluării” drepturilor de despăgubire, iar negociatorii intenționează să insiste pe această poziție în cadrul viitoarelor discuții.

Poziția Parlamentului include, de asemenea, dreptul de a transporta gratuit un bagaj de mână cu o greutate de până la 7 kilograme, chiar și în cazul companiilor aeriene low-cost, cu condiția ca acesta să nu depășească „dimensiunile maxime de 100 cm (suma lungimii, lățimii și înălțimii)”. Pasagerii ar avea, de asemenea, dreptul să transporte un bagaj mic sub scaun.

Consiliul dorește să permită doar un singur bagaj gratuit cu dimensiuni maxime de 40 cm x 30 cm x 15 cm, care să încapă sub scaunul din față. Comisia susține această idee și, pe 8 octombrie, a lansat o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Spaniei pentru că a amendat companiile aeriene care percep taxe pentru bagajele de mână mai mari.

Companiile aeriene se opun, de asemenea, poziției Parlamentului.

„Apelurile politice de a impune bagaje de cabină „gratuite” sunt în totală neconcordanță cu preferințele pasagerilor”, a declarat A4E, susținând că pasagerii preferă tarife mai ieftine și opțiunea de a cumpăra bagaje suplimentare, decât să plătească tarife mai mari pentru un bilet care include bagajele de mână.

Poziția Parlamentului acordă, de asemenea, pasagerilor dreptul de a alege între o carte de îmbarcare pe hârtie sau digitală — o propunere în contrast puternic cu recentul anunț al Ryanair că toți pasagerii săi vor trebui să prezinte un bilet digital în aplicația oficială a companiei aeriene începând cu 12 noiembrie.

