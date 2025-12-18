Live TV

Video Bătaie generală în parlamentul albanez. Deputații și-au împărțit pumni și au aprins fumigene

albania
Joi, parlamentarii din opoziție s-au încăierat cu poliția în interiorul parlamentului albanez, după săptămâni de tensiuni legate de acuzațiile de corupție aduse vicepremierului lui Edi Rama și altor oficiali, potrivit reuters.

Parlamentarii au aprins torțe, au aruncat cu apă în președintele parlamentului și au ocupat locurile rezervate miniștrilor guvernului în încercarea de a perturba ședința, înainte ca poliția să intervină.

„Nu poate exista un parlament cu cei care fură și fug”, a declarat Sali Berisha, liderul Partidului Democrat din opoziție. „Legea și numai legea trebuie să prevaleze.”

Deputații din opoziție au cerut să vadă acuzațiile oficiale formulate împotriva viceprim-ministrului Belinda Balluku.

Procuratura Specială, însărcinată cu combaterea corupției și a crimei organizate, a solicitat parlamentului să permită arestarea, iar legislativul, unde partidul de guvernământ al lui Rama deține majoritatea, urmează să voteze vineri asupra acestei cereri.

Balluku, care a ocupat și funcția de ministru al infrastructurii și energiei și este cel mai apropiat aliat al lui Rama în cabinet, este acuzată că ar fi participat la practici corupte menite să favorizeze companiile responsabile de proiecte majore de infrastructură, printre care un tunel și șoseaua de centură din capitala Tirana.

Ea s-a referit la acuzațiile din parlamentul de luna trecută ca fiind „calomnii, insinuări, jumătăți de adevăruri și minciuni” și a declarat că va coopera pe deplin cu justiția.

