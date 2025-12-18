O bătaie a avut loc miercuri în Parlamentul de la Sofia, în timpul dezbaterilor bugetului de stat, relatează Digi24.

Reprezentanţi ai alianţei electorale Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat majoritatea aflată la putere de faptul că vrea să impună un „buget al jafului” şi au avertizat că acesta va împovăra ţara cu o nouă datorie masivă şi că acesta va servi la cumpărarea de voturi înaintea alegerilor.

Ei i-au îndemnat pe bulgari să manifesteze şi să blocheze adoptarea bugetului.

Partidele Cetăţeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB, centru-dreapta) şi Există un Astfel de Popor (ITN, populist) au respins aceste acuzaţii, apreciind că o prelungire a bugetului este esenţială în vederea asigurării salariilor, prestaţiilor sociale şi stabiliăţii financiare şi au acuzat PP-DB de iresponsabilitate politică.

Tensiunile au degenerat după ce un deputat de la Partidul Moralitate, Unitate, Onoare (MEŞ, extremă dreapta) Radostin Vasilev i-a aplicat un pumn deputatului Ghiunai Daloolu din alianţa electorală Mişcarea Drepturulor şi Libertăţilor - Un Nou Început (DPC).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard